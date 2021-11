Studcast er tilbake med en ny episode. Denne uken har Kasper og Astri inntatt studio for å dykke dypt i Studentbergens små og store begivenheter.

I denne ukens episode snakker Astri og Kasper om kongens storslåtte besøk for å feire at Universitet i Bergen (UiB) fyller 75 år. Hva var det som fikk dem til å velge Bergen som studentby?

Universitas har skrevet en artikkel om hvordan hjernen reagerer på overraskende og uvante lyder, hvor doktorgradstipendiat Maja Dyhre Foldal konkluderer med at man ikke skal ta frem gulrot på lesesalen. Gjenåpningen har ført til et betydelig økning av lesesalplasser. Duoen diskuterer hva de irriterer seg over på lesesalen. Er det problematisk, og er det en kamp verdt å ta?

I over ett år har medisinstudentene Magnus og Marie skrevet en spalte for Studvest om sex og samliv. Reporter Anna Julie Nytrøen Bergesen har tatt en prat med spaltistene for å bli bedre kjent, og for å snakke om hvorfor spalten er viktig for studentene i Bergen.

Vi har fått ny forsknings- og utdanningsminister, men vil han heller gi klapp på skulderen til studenter med deltidsjobb fremfor å øke studiestøtta? Kasper og Astri forklarer grunnbeløpet og diskuterer hvor mye kapasitet man egentlig har til å jobbe ved siden av studiene.

Selv om vi trodde koronapratens tid var forbi, er vi nødt til å snakke om at smitten øker. Torsdag hadde den ferske regjeringen sin første koronapressekonferanse. Tør vi å håpe at det aldri blir en ny nedstenging?

