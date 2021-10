26. oktober 1946 la Kong Haakon den VII ned grunnsteinen for Universitetet i Bergen (UiB).

Nøyaktig 75 år senere ankom Kong Harald V universitetsaulaen, i typisk Bergensvær, sammen med rektor Margareth Hagen for å feire universitetets jubileum.

– Det er en stor glede og ære å ønske velkommen til feiring av 75-års jubileum, sa Hagen da hun åpnet seremonien.

Både taler og underholdning stod på programmet for å feire UiB.

FØRSTE RAD. Kong Harald V og rektor Margreth Hagen.

Studentkorene Arme Riddere, Studentkoret Blandede Akademikere (Blak) og Sirenene hadde slått seg sammen og sang “Bruremarsj fra Løddningen”.

Videre holdt Hagen sin tale, hvor hun skrøt av både universitetet og studentene.

– Hvert år forlater de oss og byen, men de legger alltid noe igjen, sa hun og viste til de flere tusen studentene som har vært innom universitetet i løpet av de 75 årene.

VELKOMMEN. Rektor Margareth Hagen åpnet seremonien.

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde spilt inn en digital gratulasjon som ble vist for aulaens publikum før forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe holdt sin tale.

Moe åpnet med at han var stolt over å være til stede på regjeringen sine vegne, og skrøt Bergensernes evne til å lage en flott sermoni.

– Jeg tror de 150 mennene og kvinnene som opprettet universitetet hadde vært stolte over dagens universitet, understrekte han i talen.

STOLT. Ola Borten Moe talte på vegne av regjeringen.

Flere universiteter, både i Norge og utlandet, hadde også sendt inn sine gratulasjoner.

Rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Øystein Thøgersen, minte blant annet Hagen på at UiBs lokaler en gang tilhørte NHH i sin gratulasjon.

Videre tok ordfører i Bergen, Rune Bakervik, til talerstolen. Han understrekte at Bergen by ikke hadde vært den samme uten universitetet på Høyden.

Studentparlamentets leder, Thomas Helland-Hansen, holdt tale på vegne av studentene.

TALER. Studentparlamentets leder, Thomas Helland-Hansen, holdt tale.

– Selv om universitetet er et ungt, er det et bursdagsbarn som har satt store spor, åpnet han talen sin med.

Helland-Hansen hadde listet opp en rekke tanker om UiB, hvor fremtidsrettet, nytenkende og i spydspissen for bærekraftsmål ble brukt for å beskrive universitetet.

Om studentene var han også tydelig:

– UiBs studenter er ikke her for å gjøre ting som det er gjort før, men for å stille spørsmålet “hvordan kan vi gjøre dette bedre?”.

SELMAS SANG. Eva Weel Skram fremførte “Selmas sang”.

Erlend O. Nødtvedt hadde skrevet en “Ode til UiB”. Den ble godt tatt imot av publikum som brøt ut i latter flere ganger i løpet av fremførelsen.

Som en avslutning på seremonien sang Eva Weel Skram “Selmas Sang”.

