Det var en flott tur opp Løvstakken, selv om det var ganske glatt i partier. Frost lå på berget, og det var frossen myr og litt snø man måtte traske gjennom. Belønningen på toppen var en spektakulær utsikt over et vakkert Bergen badet i vårsol.

På veien opp møtte jeg en del mennesker. Gamle, unge, barn og masse hunder. De aller fleste holdt respektfull avstand. Mange smilte til og med. Eller ga en klassisk norske tur-nikke-hilsen. Det var glade og lekende barn, det var barn som ble så slitne at de lå seg rett ned og hylte. Jeg ble til og med spurt om veien av noen modige gutter som trosset korona-angsten. Det minnet om helt vanlig lørdagsturstemning.

I en sånn merkelig tid som vi lever i nå ga det en fantastisk følelse av normalitet. En visshet om at når dette går over så vil hverdagen returnere. En vakker dag blir det «konserter og cocktails», for å sitere Erna. Og det slo meg at de fleste prøver sitt beste nå. De er ute på tur, helt alene eller med samboer, unger og bikkje.

Selv om de blir overlesset med nyheter om dødsfall i Italia og råd om hvordan man mest effektivt spriter hendene sine. De smiler og nyter solen – selv om det jævla koronavirus-under-mikroskop-bildet dukker opp sånn røft regnet 163 ganger i løpet av en vanlig hjemmekontordag.

Les også: Ti ting å gjøre i karantene

Jeg tror vi skal gi hverandre litt slakk nå. Det er mange som er stressa og føler at liv og helse står på spill. De kan gjøre litt rare ting. Stikke på hytta selv om de ikke har lov, hamstre dopapir og joikakaker, skrive sinte ting på Facebook om naboen som stikker på hytta og hamstrer dopapir og joikakaker. De gjør det fordi de føler på frykten.

Vi bør selvsagt oppfordre dem til å ikke hamstre og ikke dra på hytta, og forklare hvorfor myndighetene anbefaler å ikke gjøre disse tingene. Men vi trenger ikke henge dem ut eller latterliggjøre dem. Det hjelper nok ikke så mye. Sjansen er vel større for at det bare fører til at mennesker blir sinte på hverandre.

Vi bør også slutte å gi så mye råd. Litt ironisk i et innlegg som dette, jeg vet. Men, la gå. Hver og en av oss har et ansvar om å ikke spre så mye rart i sosiale medier. Ikke re-poste saker uten å vite hvor det kommer fra. Signalforsterk helsenorge.no og FHI.no, og ikke bidra til å spre ting fra tvilsomme kilder.

Kanskje vi ikke trenger å poste så mye nyheter om hvordan det går i Italia for tiden, heller. Folk blir stressa av sånt. Mennesker gjør det ikke særlig bra under isolasjon, og konstante dårlige nyheter hjelper nok heller ikke så mye. Mange sliter nok allerede og trenger kanskje ikke mer av slikt akkurat nå.

Les også: Slik redder du studentøkonomien under koronaviruset

På veien ned fra fjellet ved Melkeplassen så jeg en gammel mann på vei hjem til leiligheten sin. Han var dårlig til beins og så skrøpelig ut. Han hadde munnbind på, og middagen sin fra varmdisken i lokalbutikken i hånden. Tenk hva denne mannen har vurdert. «Tør jeg gå i butikken nå, selv om jeg er i risikogruppen? Er smitterisikoen verdt en varm middag?». Det gjorde det veldig tydelig for meg hva vi gjør nå, vi som sitter hjemme, vi som går på tur med to meters avstand.

Jeg vil oppfordre alle til å følge turvett-reglene Bergen kommune har lagt ut på sine hjemmesider: hold avstand, husk hånd- og hostehygiene, gå på høyre side, gå på tur når færre folk er ute og prøv alternative turveier.

Vi kjemper alle for denne mannen, og tusenvis av andre som ham. Vi gjør det ved å følge myndighetenes råd. Vi gjør det ved å gi hverandre slakk og anta at de fleste mener godt. Vi gjør det ved å være kildekritiske. Vi gjør det ved å være sammen om dette, hver for oss.

Kommentarer

kommentarer