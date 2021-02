Etter at mutant-utbruddet på byggeplassen ved Fantoft stasjon ble kjent, oppfordret Sammen alle sine 1600 beboere på Fantoft om å teste seg.

Oppfordringen kom etter byrådets pressekonferanse på søndag, der helsebyråd Beate Husa ba alle som hadde vært i området rundt byggeplassen om å teste seg.

På mandag kom skrev BT at dette ikke lenger er anbefalingen fra legevaktsjef Dagrun Linchausen. Bare de som har vært på byggeplassen, eller i nærkontakt med noen som har vært på den, bør ta en test.

– Må bevare testkapasiteten

– ­­Vi har ikke oppfordret studentene som bor på Fantoft til å teste seg, sier Linchausen til Studvest.

Hun forteller at Sammen alene tok beslutningen om å sende ut meldingen, uten å ha rådført seg med legevakten først.

– ­Det er veldig viktig at vi bevarer testkapasiteten i Bergen til de som trenger det aller mest. Nå er det viktigst å teste de som har vært på byggeplassen, er nærkontakt til noen som har vært der, eller av andre grunn mistenker smitte, forklarer hun.

Legevaktsjefen fremhever at de fleste studenter er flinke til å holde antall nærkontakter nede, at undervisningen har vært digital og at butikker er flinke på smittevern.

Derfor er det ikke nødvendig å masseteste studentene i de berørte områdene.

– Det er veldig flott at studenter vil teste seg, men akkurat nå; vent litt. Nå trenger vi kapasiteten til folk som er nærmere smitten, sier hun.

Råd fra byrådet

Sammen ble informert om legevaktens råd mot at alle Fantoft-studentene skulle teste seg først etter at de hadde sendt ut meldingen.

– Vi fulgte oppfordringen som helsebyråd Beate Husa kom med på søndag. Da sa hun at alle studentene som bodde i studentboligene på Fantoft burde teste seg.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Sammen, Marita Monsen, før hun fortsetter:

– ­Så registrerte vi etterkant at legevakten gikk ut og modererte oppfordringen.

Hun legger til at de forhørte seg med kommunen om testkapasiteten før de sendte ut meldingen. Da fikk de svar om at kapasiteten var stor nok.

Ifølge Monsen var det viktig å opplyse beboere på Fantoft, både norske og internasjonale, som ikke følger så godt med i media.

VILLE OPPLYSE. Sammen ville nå ut til alle, også de som ikke følger så godt med i media. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

Meldingen var også en respons på mye usikkerhet blant studentene på Fantoft. Mange følte seg utrygge i og med at utbruddet var så nært.

Etter at legevakten modererte rådene, la tirsdag ettermiddag Sammen ut en ny melding til sine beboere.

– Vi har kommet med en ny melding til våre beboere nå, og opplyser også om dette når beboere tar kontakt med oss, sier Monsen.

