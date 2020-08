– Så mye finere det har blitt inne her!

Jan-Tore Smith, banksjef for Bergens-kontoret til Sparebank Vest går gjennom Hulen-lokalet, og mimrer tilbake til sin tid her. Han forteller at det ikke er mye som har forandret seg siden han jobbet på Hulen for 23 år siden.

– Her har jeg hengt mye. Jeg hang her så mye at jeg begynte å jobbe her, fra 97 til 99. Det er like rotete her, sier han og peker på noen overfylte esker.

– Også lukter det som det skal lukte, sier han og ler.

TIDLIGERE ANSATT. For 23 år siden satt Jan-Tore Smith i Hulen-styret selv

I dag er Smith tilbake på Hulen for å overrekke 90.000 kroner til Hulen. Han forteller at Sparebank Vest har opprettet et korona-fond på 100 millioner, som skal bidra til å kompensere for inntektstapet til blant annet studentorganisasjoner, etter at pandemien tvang mange organisasjoner til å stenge.

– Hvis ikke støtteordningen hadde vært her, tror jeg mange organisasjoner hadde slitt. Derfor er det viktig å gi penger slik at organisasjonene får inntekt for å opprettholde driften. Det siste vi ønsker er at studenter skal få et dårligere fritidstilbud på grunn av korona, understreker han.

Under overrekkelsen sier Hulen-leder Christian Midthun (28) til Smith at pengene settes uendelig stor pris på. Hulen startet opp driften opp igjen forrige helg, etter å ha vært stengt i fem måneder.

FORNØYD. Hulen-leder Christian Midthun (til venstre) sier pengene settes enormt stort pris på.

– Vi har ikke hatt noe inntekt, men har stort sett hatt de samme faste utgiftene, så det tærer jo på, sier Midthun.

– Hva betyr de pengene som dere har fått i dag?

– Først og fremst betyr det at vi får en annen driftssikkerhet gjennom denne pandemien. Det er så uforutsigbart at vi ikke vil øremerke pengene til noe spesielt, fordi for alt vi vet må vi stenge ned igjen i morgen, sier han.

– Var dere avhengig av pengene?

– Vi trengte det veldig mye, men jeg tror vi hadde klart oss uansett.

GJENÅPNET. Forrige helg startet Hulen opp driften igjen etter å ha vært stengt i fem måneder.

Han forteller at de 90.000 kronene er delvis med på å kompensere det Hulen har tapt under koronakrisen.

– Går ikke an å planlegge

Hulen planlegger å ha to åpningsdager i uken, med en konsert og et annet arrangement. Midthun understreker likevel at det er vanskelig å planlegge dette semesteret.

– I den tiden vi er i nå går det egentlig ikke an å planlegge så langt frem i tid. Vi er nødt til å forholde oss til Helsemyndighetenes råd, hvor mange frivillige vi selv har, og at vi må ha ekstra mange frivillige for å opprettholde et godt smittevern.

Han får støtte av frivilligansvarlig på Hulen, Mina Gui Kvamme Isdahl (24).

UMULIG PLANLEGGING. Mina Gui Kvamme Isdahl og Christian Midthun forteller at det er umulig å planlegge langt frem i tid på grunn av pandemien.

– Vi vil gjøre det så sikkert som mulig for gjestene våre å komme hit, men det er også like viktig at de interne føler seg trygge på jobb. Vi må legge til rette for trygghet begge veier, sier hun.

– Det er en kabal som skal gå opp, istemmer Midthun.

