Vi møter tannpleiestudentene Martine Høydalsmo og Victoria Sjåstad på Institutt for klinisk odontologi. Sammen med studievenninnene Jessica Fiskaa og Malene Sævareid setter de fokus på tannhelse gjennom Instagram-kontoen «Tannsista».

Under peofilnavnet legger jentene ut relevant info om tannhelse til den jevne leser.

– Det fungerer jo på en måte som en ukentlig påminnelse, forklarer Høydalsmo.

Et vanlig innlegg på kontoen kan for eksempel være informasjon om forskjellige tannsykdommer, eller enkle tips til leserne.

Kontoen ble opprinnelig startet som et skoleprosjekt, der hensikten var å finne en måte å opplyse det norske folk om tannhelse. Deretter valgte jentene å fortsette prosjektet på eget initiativ, med nytt innhold regelmessig.

– Målet med «Tannsista» er å spre budskapet om viktigheten av god tannhelse, forteller Høydalsmo.

Sosiale medier på godt og vondt

Kontoen har i skrivende stund 274 følgere på Instagram, men jentene håper på økt engasjement. De valgte Instagram som medium på grunnlag av den store spennvidden i lesere, og at lesere kan dele innlegg seg imellom i private meldinger.

– Litt av meningen med «Tannsista» er å nå ut til både unge og voksne. Kontoen er ikke kun myntet på studenter, forklarer Sjåstad.

Nils Roar Gjerdet er professor ved Institutt for Odontologi ved UiB. Han synes ideen bak «Tannsista» er god, og håper tilbudet blir brukt av både studenter og andre

– Jeg er sikker på at bruk av slike sosiale media er nyttig og opplysende, vel og merke når det er laget av folk med tannhelsekompetanse.

Gjerdet påpeker viktigheten ved at informasjon knyttet til tannhelse skal være grunnfestet i fakta.

– Det florerer med blogger og annet «der ute» om kosmetiske tiltak, for eksempel tannbleking, som er skrevet av folk åpenbart helt uten munn- og tannfaglig kompetanse.

«Tannsista»-jentene konstanterer også at det å ha god tannhelse hovedsakelig ikke handler om det kosmetiske.

– Jeg tror veldig mange studenter og unge tenker på at tennene skal se fine ut, selv om det kanskje ikke står så bra til med de, forteller Sjåstad.

Enkle tips for sunnere tenner

Vi spør Sjåstad og Høydalsmo om de kan gi studenter noen kjappe, gode tips for å ta vare på perleraden.

– 2×2 regelen! Puss to ganger om dagen i to minutter med to centimeter tannkrem, skyter Sjåstad fort inn.

– Bruk alltid tanntråd, legger Sjåstad også til.

– Opparbeid deg en rutine når du pusser tennene slik at du ikke glemmer noen steder, forteller Høydalsmo.

– Ikke skyll med vann etter du har pusset, legger Høydalsmo til helt til slutt.

