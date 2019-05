Tinderbok-forfatter Ellen Sofie Lauritzen oppfordrer studenter til å tenke over hvordan vi behandler hverandre i den digitale datingverden. – Å bli ghostet gjør vondt, forteller hun.

Forfatter Ellen Sofie Lauritzen (34) har selv opplevd at matchene hennes på Tinder og Happn har sluttet å svare på meldinger – et fenomen bedre kjent som «ghosting». Hun er også journalist og har tidligere studert litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Jeg synes det er veldig trist at det har blitt nærmest legitimt å «ghoste» hverandre på sjekkeapper. Det er vondt å bli «ghostet», og man sitter igjen med en veldig stor tomhetsfølelse – selv om jeg må innrømme at jeg også har gjort det selv et par ganger, medgir hun.

Hun forteller at hun begynte med Tinder da hun studerte journalistikk i New York, og syntes først digital dating var både spennende og gøy – helt til hun ønsket å finne «noe mer» enn bare uskyldig moro.

– Jeg gikk fra å være en litt nonchalant Tinder-bruker, der jeg kun var opptatt av å ha det gøy til å faktisk prøve å finne en kjæreste. Det var først da jeg opplevde hvor sårt Tinder kan være, forteller hun.

Skrev bok om Tinder

Basert på erfaringene hun gjorde seg på datingappene skrev hun boken «Snakkes til uka – feltnotater fra en digital datingverden», som tar utgangspunkt i hennes egne opplevelser på Tinder og Happn.

– Mange som har lest boken har tatt kontakt og fortalt at boken tar opp viktige tema, og at de kjente seg igjen i erfaringene fra dating-appene, forklarer hun og fortsetter:

– Menn og kvinner i alle aldre har sendt meg meldinger om at boken har gitt trøst. Det betyr mye for meg.

I boken skildres blant annet flere ulykkelige Tinder og Happn-historier, der den ene også har gitt navn til boken. «Snakkes til uka» er nemlig det siste en fyr hun hadde møtt flere ganger skrev til henne, før hun aldri hørte noe fra ham igjen.

– Det var tungt å føle på at «æsj, det gjorde litt vondt», sier hun.

I dag har Lauritzen – av naturlige årsaker – sluttet med Tinder og Happn.

– Han jeg er samboer med i dag matchet jeg faktisk med på Happn, men vi snakket aldri sammen før vi møttes på en fest ett år senere. Jeg husker jeg tenkte at det var noe kjent med ham, og da jeg sjekket Happn senere på kvelden lå profilen hans der innimellom de andre, gamle matchene, forteller hun.

Hun understreker at det fremdeles er mulig å finne kjærligheten også i den virkelige verden.

– Kanskje vi rett og slett bør flørte mer på «gamlemåten». Det er jeg veldig for! For eksempel ved å legge en lapp i pennalet til en du har et godt øye til, sier hun.

Slik bør du oppføre deg på Tinder

Lauritzen håper at studenter – i likhet med resten av befolkningen – kan utvise vanlig folkeskikk på Tinder og Happn, og gir tre tips til deg som ønsker å være en sympatisk Tinder- og Happn-bruker.

1) Vær tydelig om hva man vil tidlig i datingprosessen. Hvis man er det, øker sannsynligheten for å ikke bli skuffet.

2) Dersom du har snakket med, eller møtt, noen gjennom en datingapp, og du ikke ønsker mer kontakt: si fra på en høflig måte. Det trenger ikke å være noe mer enn: «Det var hyggelig å møte deg, men jeg ønsker dessverre ikke noe mer». Ingen liker å bli «ghostet».

3) Denne skal egentlig være åpenbar: Vær mot andre på Tinder slik du vil at andre skal være mot deg.

– Har du noen tips til hva man bør gjøre dersom man faktisk blir «ghostet»?

– Send en melding og si at slik oppførsel overhodet ikke er greit. Da «shamer» du den personen istedenfor at du sitter igjen med en dårlig følelse selv, avslutter Lauritzen.

Kommentarer

kommentarer