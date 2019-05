Lørdag 18. mai går årets Eurovision-finale av stabelen i Israel. Studentersamfunnet i Bergen inviterer i den anledning til visning på Kvarteret. Dette har fått det til å koke i kommentarfeltene på Facebook-arrangementet.

Noen av de som har kritisert arrangementet er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen. De mener at man bør boikotte arrangementet.

– Vi er kritisk til arrangementet fordi det tillater en plattform til et land som bryter menneskerettigheter, sier Gunnar Johnsen fra Solidaritetsungdommen.

Han forteller at Samfunnet, når de ukritisk viser Eurovision-finalen, sender signaler om at det som skjer i Israel er greit, selv om det kanskje ikke er det de mener.

– Men når de ikke viser den andre siden, så er det det de gjør, legger Johnsen til.

Selv om han er for boikott av arrangementet, skulle han ønske at Samfunnet åpnet for en debatt når de først velger å vise finalen.

Visste arrangementet ville skape debatt

Studentersamfunnets leder, Jógvan Helge Gardar, er enig i at det er bra med en debatt rundt Eurovision-finalen.

Han forteller at Samfunnet har 60 arrangementer gjennom semesteret, hvor flesteparten har redaksjonelt innhold.

– Problemet i denne sammenhengen er at man under en visning av et TV-program ikke har samme mulighet til å ta debatten direkte under arrangementet.

Han ser derimot ikke bort ifra at problemstillingen vil bli tatt opp som et eget arrangement senere.

– Hvorfor velger dere å vise Eurovision-finalen?

– Eurovision er fast inventar i Samfunnets program, det har det vært i flere år. Det pleier å være siste fest for vårsemesteret. Slik er det også i år, sier Gardar.

Han forteller at de lenge har tenkt over at det kom til å bli en debatt rundt visningen av finalen.

– Det har vært snakk om det internt siden Israel vant i fjor, så det var vi klar over.

Han mener at å droppe visningen i år ville sett ut som en boikott.

– Samfunnet skal være en nøytral plattform, både for politiske organisasjoner, for debatt og for festligheter. Vi skal ikke ta side i sånne diskusjoner, så vi anså det som et større avvik fra den filosofien enn det vil være å avholde det som vanlig.

– De trenger en oppvask internt

En annen ting Solidaritetsungdommen reagerer på, er måten de mener kritikken deres blir møtt i kommentarfeltet på Facebook-arrangementet til Samfunnet.

– Når medlemmer går ut og latterliggjør folk som er for boikott, og som problematiserer det som skjer i Israel, så latterliggjør de jo også en mening, og de legger en demper på debatten, sier Johnsen.

Han synes det som har skjedd i kommentarfeltene er uheldig.

– Hvis du er med i en organisasjon og skriver på et offentlig arrangement, så representerer du organisasjonen din. Når de da fremmer tydelige politiske meninger, som de gjør, da mener jeg at Samfunnet må rydde opp i dette og vise at de er den nøytrale organisasjonen som de sier de er, sier Johnsen.

Kjersti Simonsen, som også er med i Solidaritetsungdommen, mener heller ikke at Samfunnet har møtt kritikken de har fått på en god måte.

– De trenger en oppvask internt om hvordan man skal representere organisasjonen utad. Hva de sier i private sammenhenger er en ting, men de fleste organisasjoner har retningslinjer for sånn. Vi har hvertfall ganske klare linjer på det, sier hun.

Å skape debatt er formålet

Samfunnet-lederen er uenig i kritikken de får på bakgrunn av medlemmenes kommentarer på Facebook.

– Medlemmer av Samfunnet har all rett til å opptre som de vil på sin fritid som privatpersoner. Det kan ikke Samfunnet bestemme over, sier Gardar.

– Har dere interne retningslinjer for hvordan medlemmer kan uttale seg i slike sammenhenger?

– Standaren er at det er styret som er organisasjonens ansikt utad. Og det er vi som har muligheten til å uttale oss på vegne av organisasjonen.

Solidaritetsungdommen mener arrangementet bør avlyses. Gardar forteller at de ikke kommer til å gjøre dette.

– Hele Samfunnets formål er å legge til rette for debatt. Om det er i Teglverket, i Aulaen, eller om det er i kommentarfeltet på Facebook, er egentlig likegyldig. Vår oppgave er å skape debatt, og det har vi også gjort i denne sammenhengen, sier Gardar.

