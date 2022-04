På kontoret til UiB-rektor Margareth Hagen tirsdag ettermiddag møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) tre representanter fra den ukrainske studentforeningen i Bergen, Olena Mordas, Mykhailo Marusiak og Kateryna Karhina.

Fremmet forslag

De ukrainske studentene fikk anledning til å fremme en rekke forslag og ønsker til ministeren. Dette innebar blant annet et ønske om gratis norskundervisning for ukrainske studenter på bachelornivå, noe ministeren ikke utelukket.

RUNDT BORDET. Møtet fant sted på UiB-rektor Margareth Hagens kontor på Nygårdshøyden.

Studentene ønsket også sommerprogram for ukrainske studenter og akademikere i Norge, og at alt samarbeid med russiske akademikere og institusjoner som åpent støtter den russiske invasjonen avsluttes.

Den ukrainske studentforeningen i Bergen er en organisasjon drevet av ukrainske studenter for å spre kunnskap om Ukraina og hjelpe flyktinger fra landet.

Uoversiktlig situasjon

– Vi ønsker at så mange som mulig, så snart som mulig kan delta i samfunnet på samme grunnlag som norske studenter gjør, sa Borten Moe under møtet.

Han presiserte at situasjonen er uoversiktlig og at det kan være vanskelig å inkludere ukrainske flyktninger i norske systemer med en gang. Dette ettersom for eksempel statlige organer som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) må se på overgangen fra ukrainske til norske læresteder.

Ministeren sier at regjeringen har jobbet raskt for å bedre situasjonen i vår og i sommer med en økonomisk støtteordning til ukrainske studenter, men at det fortsatt gjenstår å løse den i høst. Ukrainske studenter vil motta 11.500 kroner per måned fra mars til august.

Studentene er glade for støtten, men utrykker bekymring med tanke på deres finansielle situasjon i høst.

– Vår situasjon er usikker, sa Mordas under møtet.

Regjeringen vil bevilge 48 millioner kroner ekstra for å opprette 1000 nye studieplasser for ukrainske flyktinger i Norge.

Glade for møtet

– Vi er veldig takknemlige for at den norske regjeringen er opptatt av studentene og akademikerne som allerede er i Norge nå, sier Karhina.

Kateryna Kathina og Olena Mordas forteller at de er takknemlige for møtet med statsråden.

– Det var en stor mulighet for oss å diskutere og fortelle om våre problemer som studenter, sier Mordas.

Marusiak påpeker at de er glade for at de får tatt møter på øverste nivå.

– Når vi får svar på våre spørsmål og våre problemstillinger om alt som skjer rett fra departementet, så tenker vi at dette problemer som de skal løse og et det er informasjon som vi kan stole på.

