«Fase» er et tema som kan bety så mangt for så mange. Det demonstrerer Mørkerommet i sin digitale utstilling med fotografi av alt fra kjærestepar til nedlagte bølgekraftverk.

I samarbeid med Prøverommet, BIT Teatergarasjens mobile galleri, har studentorganisasjonen Mørkerommet utviklet sin først digitale utstilling, FASE. Gjennom den blir vi kjent med 16 forskjellige fotografer sine stiler i 2020-versjonen av et rom.

Utstillingen viser arbeidet til Mørkerommets fotografer, som driver med analogt foto.

Sin egen kurator

Amalie Trones studerer medisin på UiB og er nestleder i Mørkerommet. Hun har vært med i arbeidet bak utstillingen og forteller om konseptet de har utviklet.

– I stedet for at man har en nettside der man scroller, skal det være et rom der man kan bevege seg friere rundt. Oppsettet av bilder varierer for hver gang du oppdaterer nettsiden, så nye komposisjoner og sammenhenger dukker hele tiden opp.

AKTIV. Trones er nestleder for mørkerommet og har vært mye involvert i utviklingen av FASE.

Tuva Rasmussen Tørresdal, PR-ansvarlig i Mørkerommet, forteller at de holdt utstillingen veldig åpen for fotografene.

– Vanligvis når man sender inn bilder har fotografene et satt tema å forholde seg til, noe som kan bli litt begrensende. Det her var litt mer åpent, fotografene kunne sende inn det de selv ville og være litt sin egen kurator.

Videre forteller hun at temaet for utstillingen var noe som ble fastsatt etter at de hadde valgt ut bildene.

– Etter at vi hadde satt de sammen, så vi jo at «wow, alt dette er jo faser av ulike slag».

Tørresdal sin egen bildeserie i utstillingen viser et kjærestepar som, om man skal tolke bildeteksten som følger med, har kommet til slutten av forholdet.

– De er på en måte i en sluttfase sammen. De har kommet til det punktet hvor de vet at de ikke skal høre sammen lenger, og da kommer man inn i en fase hvor man kanskje begynner å legge skylda på hverandre for at det ble sånn. Men det er egentlig ingen å legge skylda på, fordi man sklir jo inn og ut av de fasene.

ÅPENT. Utstillingen gav fotografene mulighetene til å være sin egen kurator, mener Tørresdal.

Trones på sin side presenterer en bildeserie som viser et nedlagt bølgekraftverk.

– Dette bølgekraftverket var et veldig stort, ambisiøst prosjekt. Også ble det bare ødelagt. Det var for mye bølgekraft og de måtte legge det ned, men alle sporene etter det ligger der fortsatt. Den overgangen er veldig tydelig når man er der ute.

Om du trykker deg inn på én fotograf i utstillingen får du se bildeserien til denne fotografen sammen, men også her forandrer rekkefølgen seg hele tiden. Både Trones og Tørresdal er enige om at det gir tilskueren muligheten til å tolke det på sin egen måte.

– Egentlig satte vi det opp veldig etter hverandre, men i dette utstillingsrommet blir rekkefølgen hele tiden endret og da kan man selv få en slags historie ut av det, sier Trones.

Tørresdal legger til at teksten som følger med også bidrar til denne forståelsen.

– Hvis man ser bildene og leser teksten etterpå, forstår man litt mer av hva fotografen mener og kan lage sine egne historier ut i fra det.

GODT MOT. Fotografene er enige om at det er kjipt at mørkerommet er stengt, men de ekstra rullene de får liggende gjør dem ingenting.

Fanger øyeblikk analogt

Mørkerommet driver kun med analogt fotografi, men har dette semesteret vært preget av å ikke kunne holdes åpent, og dermed at fotografene ikke kan fremkalle bildene sine. Trones forteller at dette ikke stopper dem.

– Det blir jo bare til at man har noen ruller liggende.

Tørresdal sier seg enig og forteller at det fortsatt er ting som skjer i organisasjonen. I tillegg til denne utstillingen jobber de med magasinet sitt, Sjå, som gis ut en gang i halvåret, og holder Facebook-gruppa aktiv for at medlemmene fortsatt skal føle at de er med.

Fotografen forteller at hun selv oppdaget det analoge kameraet på ungdomsskolen.

– Jeg har jo alltid vært opptatt av å fange øyeblikk, men da jeg oppdaget det analoge så ble det til at jeg ikke klarte å gå tilbake igjen. Du kan klikke deg gjennom åtte ruller, men du gjør ikke det. Så da blir det en helt annen følelse fordi du vet at det ligger litt mer tanke bak bildene.

– Man kan liksom ikke perfeksjonere det, legger Trones til.

Utstillingen FASE kan besøkes HER ut 2020.

