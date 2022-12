Etter 11 måneders rehabilitering var det endelig duket for offisiell åpning av den nye Lehmkuhlhallen.

Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, er veldig fornøyd med å endelig kunne åpne opp den nye Lehmkuhlhallen etter utvidelsen ble vedtatt juni 2021. Siden da har hallen, som består av 4300 kvadratmeter, gjennomgått en stor oppgradering

– Jeg tror det blir veldig bra og synes det er veldig gøy at vi endelig kan få åpne, sier Lunde stolt og legger til:

– Det er på tide at det blir et bra tilbud her ute også.

Budsjettet for oppgraderingen var på 40 millioner kroner, og i følge styrelederen har dette blitt holdt.

Mer areal til styrketrening

– Trenings- og styrkedelen av Lehmkuhlhallen har tidligere vært veldig liten. Da senteret åpnet for 20 år siden var det det Sammen-senteret med best kundetilpasning, men det har jo bare dalt, fortsetter Lunde.

FORNØYD. Styreleder for Sammen, Amalie Lunde, var storfornøyd med åpningen.

Det var derfor på høy tid nødvendig med en oppgradering av senteret, mener hun.

Det er i hovedsak strykeavdelingen som har blitt oppgradert, også med nye apparater.

– ​ ​​Den var veldig liten før, og er nå blitt utvidet med utstyr vi ser studentene liker veldig godt, sier Lunde videre.

OPPGRADERING. Flere av gruppesalene i Åpning av ny Lehmkulhallen har fått en oppgradering.

Det er også bygd ut større gruppesaler og yogarom. Noen av de gamle fasilitetene er likevel bevart slik de var, som klatrehallen og squashbanen.

– De delene som fungerer godt har vi ikke gjort noe med i denne omgang.

Nytt servicesenter og lengre åpningstider

På lik linje som på Fantoft og City, er det nå kommet et nytt servicesenter på Lehmkuhlhallen. Dette skal gjøre det lettere for studenter som bor i nærheten å hente ut nøkler, istedenfor å måtte dra inn til sentrum. I tillegg blir åpningstidene utvidet.

– Tilbudet blir mye bedre for studentene på NHH, slår Lunde fast.

NHH-student og leder av NHHI, Kristoffer Jansen, er spesielt fornøyd med hvordan studentene og NHHI har blitt inkludert og i planleggingen og utbyggingen av hallen.

GOD PROSESS. Leder i NHHI, Kristoffer Jansen, synes prosessen har vært god.

– Vi har kunnet komme med forslag og ønsker. Det har vært en veldig god utvidelse og prosess for oss.

Målet videre er å oppgradere enda flere idrettshaller, forteller Lunde.

– Nå er det mye treningssenter, men litt lite haller. Det er det enormt stort behov for, forteller Lunde.

