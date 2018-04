Det er ikke mer enn et år siden Studvest på lederplass proklamerte at NSO var for lite synlig blant studentene. Avisens egne uhøytidelige undersøkelser viste at hele 42 av 50 spurte studenter ikke en gang hadde hørt om organisasjonen. Og debatten har vært oppe flere ganger i en rekke leserinnlegg og annet, både i Studvest og andre medier.

Men hvordan skal man forvente at bergensstudentene skal vite hva NSO driver med, når Studvest, det som skal være bergensstudentenes avis, ikke skriver om dem?

Studvest skrev den gang at bergensstudentene betaler to millioner til NSO, men få vet hva de driver med. De samme studentene betaler rundt 800.000 til Studvest for at de skal gi studentene informasjon om det som skjer rundt dem i studentverdenen, inkludert hva NSO driver med. Da er det veldig pussig at den eneste saken Studvest har produsert fra Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon er at den nye lederen, Håkon Randgaard Mikalsen gleder seg til å ta segen pils.

Til sammenligning har Universitas, konkurrenten til Studvest passert vel fem saker fra landsmøtet i skrivende stund. Hvordan kan Studvest på ene siden anklage Norsk Studentorganisasjon (NSO) for ikke å være synlig nok, mens de i neste åndedrag gir fullstendig blanke i NSO?

Hvordan gikk det med den andre lederkandidaten fra Bergen, fikk hun en annen stilling? Nestlederkandidaten fra HVL, som var innstilt og i utgangspunktet eneste oppmeldte kandidat, hvorfor ble ikke han valgt? Hva skjedde? Hvilken politikk ble vedtatt? Hva skal NSO jobbe for neste år? Vil NSO spare penger, etter all kritikken om overflødig pengebruk? Vil NSO gjøre noe mer med valgreglementet sitt, etter all kritikken? Studvest har ikke en gang giddet å meddele hvem som skal lede NSO sammen med Håkon Randgaard Mikalsen.

Studvest har faktisk et ansvar for å gjøre NSO relevant for studentene. Studvest har et ansvar for å formidle hva NSO driver med. Et ansvar for å drive kritisk og opplysende journalistikk rundt organisasjonen. Om ikke de klarer det, en gjeng redaktører som hever lønn fra studentmassen. Bør oppgaven gis til noen andre.

Karoline Skarstein har tidligere jobbet som nyhetsjournalist i Studvest.

