Da studentene Preben Gjertsen (25) og Anders Håkon Namtvedt (20) ikke følte det var et passende sted for deres fotballinteresse i studentmiljøet, lagde de like gjerne en ny fotballiga for studenter i Bergen.

Sammen med kompisene Jonny Krogedal (22) og Håkon Starheim Breivik (23), har de grunnlagt Bergen Student Fotball Forening (BSFF). Studentligaen har avspark i mars.

Lavterskeltilbud

Det første initiativet bak ligaen i Bergen var det Breivik som hadde. Han fikk ideen fra tilsvarende studentorganisasjon i Trondheim, Trondheim Student Fotball Forening (TSFF).

– Vi er egentlig bare en gjeng tjommier som har hengt innenfor 16-meteren og drukket pils sammen, sier Namtvedt.

Ideen bak ligaen er enkel: Alle som vil, kan melde på et lag. Man kan enten melde på et fullt lag, eller melde seg på alene, og bli plassert på et lag. De eneste kravene for å være med, er at du må være student og ha en interesse for fotball.

– Jonny sendte meg melding om jeg ville bli med femten minutter før det første møte, sier Namtvedt og ler.

NØDVENDIG. Gjertsen og Namtvedt mener et lavterskel fotballtilbud er et nødvendig tilskudd til studentlivet i Bergen.

Guttene mener de dekker et behov som mangler i studentmiljøet i Bergen. I BSFF er det ikke noe opptak, slik det er i de andre organisasjonene. Ei heller er gode fotballferdigheter en viktig forutsetning. Alle som vil, skal kunne bli med. Kampene er lagt til lørdager, både for at det skal være mulig å kombinere med studier, men også av sosiale årsaker.

– Planen er å samle alle som har deltatt i kampene og dra ut på kvelden, og bli enda bedre kjent, forteller en ivrig Namtvedt.

– Gjør studentmiljøet både tryggere og bedre

Begge guttene har spilt fotball tidligere, men følte ikke at de eksisterende studentlagene, hvor det er vanskelig å få plass, var noe for dem. I tillegg var lagene fordelt på skoletilhørighet. Gjennom BSFF ønsker de å binde skolene tettere sammen. Selv studerer de på Universitet i Bergen (UiB) og på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

– BSFF gjør studentmiljøet både tryggere og bedre, og håper selvfølgelig at dette kan bli en mer langvarig greie, og at ligaen fortsetter etter vi er ferdig her, forteller Gjertsen.

De mener et lavterskel fotballtilbud er et nødvendig tilskudd til studentlivet i Bergen. Målet er å gjenskape idrettsgleden mange studenter hadde da de var barn.

EGENDESIGNEDE DRAKTER. Lads United sine drakter og logo er inspirert av den engelske fotballklubben Leeds United.

– Vi vil liksom gi studenter den garderobefølelsen tilbake, fortsetter Namtvedt.

– Selv om vi ironisk nok ikke har garderober enda, skyter Gjertsen inn.

Lads United

Ønsket om et nytt tilbud begynte på fotballbanen på Møhlenpris. Her samlet de vennegjengen og spilte fotball sammen, men savnet å spille kamper mot andre lag. De er nå påmeldt i ligaen under navnet «Lads United». Andre navn, som «Innbytterpuls FK» og «Gubbefotball FK», ble også vurdert. De har designet både logo og drakter selv, sterkt inspirert av det engelske fotballaget Leeds United.

Innad i laget har guttene også utviklet et eget botsystem. Det vanker for eksempel bot dersom du ikke dukker opp på trening eller glemmer fotballsko. Om du er så uheldig at noen tar «tunnel» på deg, altså at en motstander sparker ballen mellom beina dine, må du drikke en enhet som straff.

Selv om det hele begynte med en fotballinteresse, er det nå hovedsakelig det sosiale som er motivasjonen bak ligaoppstarten, forklarer studentene.

– Jeg begynte å studere under korona, og kjenner egentlig ikke så mange andre enn klassen min på HVL, sier Namtvedt.

LADS UNITED. Gjertsen og Namtvedt spiller begge på Lads United, sammen med resten av styret i BSFF.

Til tross for korona, planlegger guttene mange sosiale sammenkomster og arrangementer for spillerne i ligaen fremover.

– Den første sesongen begynner nå i mars og varer til juni, og så har vi det som en slags prøvesesong, hvor vi finner ut hva som fungerer og ikke fungerer. Så starter vi den første hele sesongen i august, forklarer Gjertsen, som også er utnevnt som lagleder på Lads United.

BSI: – Vi er en god miks av studenter

Leder for Bergen Studentidrettslag (BSI), Simen Arnesen, forteller at BSI ikke har kvalitetfokuserte opptak og tar inn en god miks av studenter.

– Vi skulle gjerne tatt inn flere, men det har vi ikke halltid til.

Han understreker at akkurat hvordan opptakene fungerer, er opp til de ulike undergruppene selv.

Studentidrettslaget ved HVL Bergen (BTSI) ønsket ikke å gi kommentar på uttalelsene til Gjertsen og Namtvedt om mangel på lavterskel fotballtilbud i studentbergen.

