Bygget Ulrikke Pihls hus, også kjent som U. Pihl, ble åpnet for bruk igjen september 2022. Det skjer etter ett og et halvt års nedstegning på grunn av en omfattende oppussing.

Studentbaren Diskutebar har også flyttet tilbake etter å ha brukt midlertidige lokaler. Det gule bygget tilhører Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ved Universitetet i Bergen (UiB).

Elida Slettum, studentutvalgsleder på SV, forteller at det kjennes godt å få åpnet U. Pihl. Hun tror at det kan påvirke studentenes hverdag.

KJENNES GODT. Studentutvalgsleder Elida Slettum forteller at det kjennes godt å få åpnet U.Pihl. ARKIVFOTO: Aurora Aga Åsheim

– Det har det allerede gjort på positiv måte. Det blir et samlingsareal og veldig selvsagt sted å gå for å lese, men også for å henge. Det virker som om at folk er veldig fornøyde.

Slettum forteller at hun selv ikke har tatt del i prosessen rundt planleggingen men opplyser om at tidligere leder i Studentutvalget har vært det.

– Involveringen har vært god hele veien og involveringen er fortsatt god. Jeg vil ikke si at vi er helt ferdig enda, det er alltid ting som kan forbedres.

Pleier å sitte der ofte

Studentene Ida Thorsnes Fjellstad, Sunniva Skeie og Andrea Eike er fornøyd med de ulike fasilitetene U. Pihl har å tilby.

– Vi pleier egentlig å sitte her ofte. Synes det er ganske fint med mikrobøgeovn og kjøkken, og så er det god plass, forteller Fjellstad.

FORNØYD. Sunniva Skeie Eidsaa, Ida Thorsnes Fjellstad og Andrea Eike synes fasilitetene på U.Pihls er gode

De studerer alle årsstudium i psykologi og forteller at U.Pihl har blitt veldig fint.

– Det er god plass og det er liksom stille men man kan fortsatt snakke, også har de lesesaler og sånn i tillegg.

De påpeker også den korte veien fra Ulrikke Phils til forelesningssalen.

– Vi har forelesninger på juridiske, så da er det også kort vei.

Har ikke tatt lenger tid enn planlagt

For ett år siden var planen å åpne U. Pihl etter sommeren. Årsaken til at bygget ble renovert var fordi det var et behov for oppgradering på bygget. Fristen for når studentene kan ta bygget i full bruk var høsten 2022.

ÅPNING. Kjartan Nesset, eiendomsdirektør ved Universitetet i Bergen, forteller at prosjektet ikke har tatt lenger tid enn planlagt. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen

Eiendomsansvarlig ved Universitetet i Bergen (UiB), Kjartan Nesset, opplyser at byggeprosjektet ikke har tatt lengre tid enn planlagt.

– Planen var å kunne ta det i bruk til høstsemesteret, og det klarte vi. Det var litt utsettelser på slutten fordi vi klarte å innarbeide aulaen i prosjektet, sier han og utdyper:

– Vi kunne presset på å få det åpnet i vår eller tidlig på sommeren, men i felles forståelse med fakultet ble det bestemt at det beste var å åpne til semesterstart.

Hatt noen kuttrunder

Tidligere i år uttrykte daværende studentutvalgsleder ved SV, Thomas Berntzen, misnøye over at flere stilleromsplasser vil forsvinne under oppussingen.

Den gang sa seksjonssjef for Studieseksjonen på SV-fakultetet, Kristine Kolsrud, at U. Pihl skulle inneholde mer fleksible undervisningsområder og arbeidsplasser for studentene.

– Det er nok delte meninger om hva slags type arbeidsplasser det er mest behov for blant studentene. Vi får høste erfaringer med hvordan den planlagte fordelingen av arbeidsplasser fungerer i praksis, sa hun til Studvest.

Nye U. Phil har blant annet nye studentarbeidsplasser, undervisningsrom, aula for forsamlinger og undervisning og studentbaren Diskuterbar.

NYTT. I nye U.Pihl er arbeidsplassene- og rommene blitt oppgradert.

Nesset forteller samtidig at de har gått gjennom flere kuttrunder siden de begynte på prosjektet.

Han opplyser at det før ombygging var rundt 588 arbeidsplasser av ulike typer totalt. Etter ombyggingen er det 754 inkludert aulaen. Antall leseplasser er likevel lik før og etter ombygging, men fleksibilitet gir mulighet for omtrent 630 leseplasser i eksamensperioden.

– Det viktigste med prosjektet er at man har fått til fleksible studentarbeidsplasser og undervisningsrom, forklarer eiendomsdirektøren.

– Den første utregningen var på over 90 millioner kroner. Vi har hatt kuttrunder og jobbet det ned til omtrent 60 millioner, opplyser han.

