Til tross for en høst preget av mye digital undervisning og få fysiske sosiale møteplasser har studentene ved Universitetet i Bergen vist stor utholdenhet og pågangsmot. Vi er imponert over at det er like mange studenter som tidligere år som har deltatt i undervisning og fullført vurdering i sine emner.

Vi håpet på fysisk semesterstart og har arbeidet med å få til flere sosiale møtepunkter for studentene i vårsemesteret. Nå har regjeringens nye anbefalinger, om å digitalisere undervisning og arrangement ved universiteter frem til den 18. januar, igjen gjort at vi må omstille oss i begynnelsen av semesteret. For å gi studenter som vurderer å returnere til campus mer fleksibilitet har UiB forlenget tiltakene til 31. januar.

Vi arbeider med digitale alternativer for sosiale møteplasser, men husk at det kommer en tid etter tiltakene nå vi igjen kan møtes til undervisning og andre arrangement i smittevernsvennlige former. Regjeringens anbefalinger gjelder kun digitalisering av undervisning og arrangement. Campus er åpen. Det betyr at studenter kan bruke studentkortet sitt for å komme inn på lesesaler og i læringssentrene for å arbeide derfra.

Fokus på sosial aktivitet

Vi har et mål om at man skal få gode anledninger til å bli bedre kjent med medstudenter, fagmiljø, og studentgrupper og -organisasjoner dette vårsemesteret.

Derfor arbeides det langs mange linjer. Eksempelvis har vi mentorgrupper ved flere fakulteter, hvor førsteårsstudenter deltar i både faglig og sosial aktivitet. Universitetet i Bergen har utvidet ressursene til mentorordningen slik at det kan tilbys flere sosiale mentorgruppemøter i vårsemesteret, der det er kapasitet. Nå jobber vi med digitale løsninger så lenge undervisningen er digital.

Vi vil også oppfordre om å danne kollokviegrupper for å studere sammen. På flere fakulteter jobbes det for mer sosial aktivitet i seminarer, og for at det skal bli lettere å danne kollokviegrupper.

Studentlivet

Studentorganisasjoner, -lag og -grupper er for mange studentlivets bankende hjerte. Deres arbeid er utrolig viktig, og vi vet at det planlegges mye spennende for våren.

Mange har vært flinke til å arrangere og legge om til gode digitale alternativer, men det kan være svært utfordrende. Derfor jobber både universitetsledelsen og Studentparlamentet for å støtte opp under studentorganisasjonene ved UiB. Vi har samarbeidet med Sammen som har laget en veileder til hvordan man arrangerer gode digitale aktiviteter.

UiB stiller med lokaler til studentarrangement som arrangeres innen smittevernsrammene, og vi tilbyr smittevernsråd og smittevernvakter for studentorganisasjonene. Vi har ikke sporet at smitte har foregått på campus, og campus skal fortsette å være et trygt sted å samles.

Ta gjerne kontakt med Arbeidsutvalget til Studentparlamentet om du har gode ideer eller erfaringer med digitale studentarrangement vi kan dele. Vi ønsker å høre fra deg om vi kan hjelpe med tilrettelegging.

Engasjer deg

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne å engasjere seg. Da kan vi anbefale å spørre studentutvalget ved fakultet om råd. Følg aktiviteten til studentorganisasjoner, som ofte er å finne i sosiale medier. Ta en titt på det digitale studenttorget vi holdt i forrige semester hvor studentorganisasjonene presenterte seg. Og skulle et studentlag eller -organisasjon være full, kan man også starte en ny.

Husk at pandemien ikke varer evig, og at studentlivet i Bergen vil bestå. Hold ut – vit at vi ser deg, og værgodmotdegselv!

