— Vi må forberede oss på at de neste ukene blir verre og mer krevende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim inviterte til pressekonferanse om koronasituasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, var også til stede.

Under pressekonferansen ga de en oppdatering på hva som kan ventes av nasjonale tiltak i tiden fremover.

Bent Høie: — De neste ukene blir verre

Høie fortalte at videreføring av de strenge tiltakene vil være aktuelt og at tiden fremover blir krevende.

— Vi må forberede oss på at de neste ukene blir verre og mer krevende, og vi må velge restriksjoner som er mest mulig effektive, men minst mulig inngripende, sa helseministeren under pressekonferansen.

Videre understrekte han at de strenge smitteverntiltakene som ble innført tidligere i januar har bidratt positivt på smitten, men at faren for en ny bølge er stor.

— Befolkningen har vært med på å avverge en ny bølge, men faren er på ingen måte over. Smitten ligger på ett nivå der risikoen for nye utbrudd og en ny bølge er stor. Den nye smittsomme versjonen av viruset øker risikoen for rask spredning, sa Høie.

— Mutasjonen øker risikoen for rask spredning, vi må forhindre at de sprer seg. Det holder dessverre ikke at vi bare kontrollerer lokalt nivå, vi må ha nasjonale retningslinjer, understrekte Høie.

Tøff høst

Studvest hadde følgende spørsmål til regjeringen:

– Studenter er langt bak i køen for å vaksineres, mange har dårlig råd, mange bor alene. Smittevernstiltakene har derfor gått hardt utover studentene. Hvilke tiltak vurderer dere for å hjelpe studenter som går en tung vår i møte?

— Studentene har hatt en tøff høst og kommer til å få en vår som også preges av en kombinasjon av digital og fysisk undervisning, sa arbeids- og sosialministeren.

Han fortalte at de jobber med tiltak rettet mot studentene som vil komme i januar.

Også når det gjelder økonomisk kompensasjon har regjeringen tett dialog med studentorganisasjonene, og Asheim legger vekt på at de allerede hatt ekspertutvalg som ga gode og klare råd på hvordan de kan følge opp studentene.

— Vi bevilger nå penger både 20 millioner til studentsamskipnadene for velferdstiltak, i tillegg til 10 millioner som nå går ekstra ut til å for eksempel følge opp de som sliter psykisk eller som trenger andre ordninger, sa Asheim.

Regjeringen forlenger også permitteringsperioden og retten til dagpenger fram til 1. juli.

— De som har blitt permittert får litt større økonomisk handlingsrom, og lærlinger har rett på dagpenger, sa Asheim.

Studenter bak i køen

— Vaksinen er gratis for studentene også, de fleste studentene er unge og friske, og de vil få den i sin rekkefølge, sa Høie.

I vaksineringsprogrammet er derfor studentene noen av de siste som vil få vaksinen.

Når regjeringen vil begynne å lette på tiltakene igjen, vil være avhengig av hvor langt de har kommet i vaksinseringsprogrammet og smittesituasjonen i landet.

— Fram til vi har kommet til en situasjon der en vesentlig del av befolkningen har blitt vaksinert, så vil det være viktig med tiltak. Jeg håper at ved påske, vil situasjonen være slik at vi kan ha noe færre tiltak, avsluttet Høie.

