I slutten av mars kunne Studvest melde om at utstyr hadde blitt stjålet fra Universitetet i Bergens (UiB) lokaler på mediehuset Media City Bergen.

To kamera og et bærbart mikrofonsett på en samlet verdi på 189 000 kroner ble tatt den 19. mars fra et utstyrslager som studenter og universitetsansatte ved bygget hadde tilgang til.

Den gangen opplyste Politiførstebetjent i Vest politidistrikt, Even Aspli, at de hadde tatt ut en siktelse i saken. De hadde vært hjemme hos vedkommende for ransakelse, men ikke funnet utstyret.

Nå har de altså siktet enda en person for tyveriet.

– Vi har fått opplysninger at han skal ha hatt befatning med godset, forteller Aspli til Studvest.

Han vil ikke opplyse om noen av de to siktede er studenter ved UiB.

Finner ikke utstyret

Politiet har gjennomgått videoopptakene, gjenkjent én av de to siktede og ransaket hjemme hos vedkommende.

– Han ville ikke forklare seg, men vi har hatt dialog med han i etterkant, så vi skal ha et nytt avhør, forteller Aspli

Han forteller at de fortsatt har håp om at utstyret skal komme til rette.

– Men når tiden går, sier det seg selv at sjansen er mindre for at godset kommer til rette, sier politiførstebetjenten.

Les også: Ber årets faddere droppe drikkelekene

Kommentarer

kommentarer