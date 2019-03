Tirsdag 19. mars ble det begått innbrudd på et lager på Media City Bergen. To kamera og et bærbart mikrofonsett til en samlet verdi av 189 000 kroner ble stjålet.

Teknisk sjef ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Terje Thue, anmeldte forholdet fredag morgen.

– En av studentene hentet ut utstyr fra lageret klokken 10.00 tirsdag morgen, og oppdaget at noe var borte. Han løp ut og varslet oss.

Thue forklarer at det tidlig ikke fantes noe tvil om at dette var et tyveri.

– Jeg så at utstyr manglet fra tre forskjellige enheter, og tenkte at «her har det skjedd noe».

Har tatt ut siktelse

Politiførstebetjent i Vest politidistrikt, Even Aspli, sier at politiet har tatt ut siktelse i saken.

– Vi har siktet én person. Politiet har vært hjemme hos vedkommende, men har ikke funnet det stjålne utstyret, forteller Aspli.

Politiet har hatt tilgang til videoopptak fra Media City, samt registre over bruk av ID-kort, som kreves for å få tilgang til lageret utstyret ble stjålet fra.

Likevel understreker politiførstebetjenten at politiet ikke har rukket å ferdigstille rapport av videoopptakene, og at saken ennå er under etterforskning.

Oppfordret til tilbakelevering

Thue forteller at instituttet først var innstilte på å løse saken uten å involvere politiet. Instituttet sendte først ut e-post til alle sine studenter, med oppfordring om å levere utstyret tilbake.

«Hvis noen har «lånt» utstyret (noe som ikke er lov), ber vi om at det blir levert inn snarest og senest før kl. 12:00 i morgen fredag 15/3. Utstyret har en verdi på ca. 200 000,-. Hvis utstyret ikke kommer til rette innen kl. 12 i morgen vil vi politianmelde det.», heter det i e-posten.

Åpent for studenter

Lageret utstyret ble stjålet fra er tilgjengelig for ansatte og de drøye 200 studentene ved Media City. Rommet blir brukt for midlertidig oppbevaring av utstyr som er på utlån.

Instituttleder Leif Ove Larsen sier at ordningen er til for å gjøre studentenes liv lettere.

– Er det ikke risikabelt å holde lageret åpent for alle på instituttet?

– Det er jo alltid et tillitsforhold mellom studenter og studiestedet, og en måte å tilrettelegge studiehverdagen for studentene våre. Vi har hatt en slik ordning i 25 år, og det er første gang at noe som dette har skjedd.

Han mener at instituttet må være åpen for at endringer i sikkerhetsrutinene kan bli nødvendig.

– Nå venter vi på resultatene av politiets etterforskning, så må vi vurdere hvorvidt vi skal endre rutinene våre etter det, sier Larsen.

Thue, teknisk sjef ved instituttet, sier at hendelsen har gått innpå studenter og ansatte ved mediehuset.

– Dette er jo ubehagelig for oss og studentene, og egentlig bare tragisk.

