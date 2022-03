Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app. Du kan også tune inn på Studentradioen sin kanal hver fredag klokka 13, for å få hele sendingen – med musikk!

Øyvind og AJ starter med oppdatere deg på siste nytt: Har du reagert på høyere matpriser i butikkene? Pandemi, økt transportkostnader og energikrise er blant årsakene.

Vi skal innom krigen i Ukraina: Studvest har snakket med tre norske studenter som studerer i Russland, som deler opplevelser fra sin hverdag.

En fersk studie viser at 52 prosent av unge oppgir at de tier på grunn av politisk korrekthet. Har vi blitt for redde til å si det vi egentlig mener? AJ og Øyvind deler sine erfaringer, og diskuterer om de har noen politisk ukorrekte trekk.

Les saken om politisk korrekthet her: – De er nok redde for hets

Som alt annet kan koffein både brukes og misbrukes, skriver Jonas Drabløs Røisland i en apropos i siste utgave av Studvest. Øyvind klarer seg så vidt uten kaffekoppen, men AJ klarer seg ikke uten Pepsi Max på morgenen. Hvorfor er det sånn?

Les Jonas sin apropos i papiravisen

I studio er Øyvind Myklatun og AJ Bergesen. God lytting, og riktig god helg!

Studcast er tilbake med en ny episode fredag denne uken.

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

Kommentarer

kommentarer