Fire studenter gjorde fredag om hele Cornerteateret til en kombinert kunstutstilling.

Daniel Jin Heggelund (26), Ask Eirik Thorsen (26) og Tobias Horton (25), som alle studerer på Kunstskolen i Bergen, stilte ut kunsten sin som konsertoppvarming.

På scenen sto filosofistudent ved Universitetet i Bergen (UiB), Jørgen Engebret (24).

Spontant

De forteller at det hele har skjedd ganske spontant. Noen av dem kjente hverandre fra før, og har lenge pratet om å kombinere kunst med musikken til Engebret.

– Det er snakket om lenge, men vi bestemte oss for det nå nylig. Det er egentlig ganske spontant, avslører Engebret.

SPONANT: Kunststudentene bestemte seg spontant for å samarbeide med Jørgen Engebret.



Han forteller at selv om supportband fungerer bra er det er noe fint med at folk kan komme og sosialisere litt før konserten. Folk får snakket og aktivert sansene på en helt annen måte, mener han. I tillegg opplever han det som vanskeligere å få folk til å gå ut døren nå, enn før koronapandemien.

De gjør det litt enklere for folk ved å kombinere to ting samme kveld.

Videre forteller Heggelund at Engebret sin manager har «crazy ideer» om skulpturer hengende i taket.

– Skal dere ha ting hengende fra taket? spør en overrasket Engebret.

– Det hadde i hvert fall vært fett å få det til en gang, sier Thorsen med et smil.

Thorsen driver med installasjoner og har laget en stor boks i metall, med både utskjæringer og lysinstallasjoner i, til anledningen. Planen er at all kunst skal bli stående gjennom konserten.

Jobber på siden

Kunstnerne var tilgjengelig for publikum fredag kveld, men først måtte de daglige pliktene svares for. For i tillegg til å være både studenter og kunstnere, har de jobber på siden.

– Fikk du byttet skiftet? skyter Heggelund fra sidelinjen.

– Nei, men jeg kommer etterpå, sier Thorsen.

Heggelund forteller at han jobbet mye mer forrige semester og ble ganske utslitt. Da skyter Engebret inn:

– Han er alltid på jobb når jeg ringer for å ta en kaffe.

KONSERT. Jørgen Engrebret hadde konsert fredag kveld – med kunst som oppvarming.

I tillegg til å drive med musikk, studerer Engebret filosofi – sånn halvveis i hvert fall. Han forteller at han er meldt opp til emner, men siden det ikke er obligatorisk undervisning, så er det ikke noe problem å kombinere musikken med studiene.

– Jeg tror det er veldig sunt og holde på med noe annet enn musikk også. Da får man litt inspirasjon fra andre steder.

Fra «gutteromsgreie» til målrettet musikk

Engebret har siden ungdomsskolen visst at han vil holde på med musikk. Allerede da ble han og en kompis kjent for en parodisk rap-gruppe. De kjøpte mikrofon og lydkort, så det ble lett å spille inn låter.

– Når jeg begynte på videregående ble jeg kjent med noen som drev skikkelig med musikk. Dette er første året jeg driver målrettet med musikk, tidligere har det vært en halvveis «gutteromsgreie».

SIRKUSAKTIG: Guttene beskriver prosessen opp mot konsert som «sirkusaktig».

Med en bachelor i litteratur på hånd og to år med kunsthistorie, henter Jørgen også inspirasjon derifra. Likevel er det tydelig at noen inspirasjonskilder er større enn andre.

– Jeg jobber jo rundt andre musikere og produsenter, så hovedinspirasjonen kommer gjerne fra dem. De kommer ofte med sitt uttrykk, og slik finner vi noe nytt sammen.

To verdener

Guttene håper at det kunstneriske uttrykket påvirker konsertopplevelsen. Engebret har øvd så mye at han ikke har rukket å tenke så mye på forventninger.

– Jeg har egentlig fokusert mest på den ene sangteksten jeg ikke klarer å huske, sier han med et lurt smil.

Kompisene forteller at det er som om to verdener er sammensatt. En med scenelys og lydsjekk, og en der kunstnerne klatrer rundt omkring for å rigge opp malerier og skulpturer.

– Hele prosessen er egentlig ganske sirkusaktig, men det løser seg jo alltid til slutt, sier Engebret og smiler.

Resultatet

Fredag kveld var lysene i lokalet dempet og allerede utenfor Cornerteateret ble stemningen satt med musikk fra høytalerne.

Inngangspartiet var prydet med abstrakte malerier, og kronen på verket var den store lysende metallboksen vi hadde blitt fortalt om tidligere. Lenger inne var hele konsertrommet mørklagt, med spotlights på utstillingene som kunstnerne hadde hengt opp i metallvaiere.

METALLVAIERE: Daniel Jin Heggelund har laget dette verket.

Til tross for en kaotisk prosess med installering samtidig som konsertforbredelene, er de veldig fornøyde med sluttresultatet, forteller Heggelund.

Når klokken bikker 21.00 er rommet fylt av fascinerte og konsertklare mennesker, og Engebret topper kvelden med en medrivende konsert for et jublende publikum.

Kommentarer

kommentarer