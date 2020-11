Digitale forelesninger, stengte lesesaler og lite fysisk kontakt har vært tøft for mange studenter denne høsten. Nå settes det av 10 millioner kroner til å bedre studenters psykiske helse.

Dette semesteret har Studvest skrevet om hvordan koronapandemien har vært en ekstra belastning for studenters psykiske helse. Nå uttrykker også Kunnskapsdepartementet bekymring for situasjonen.

Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe som skal komme med konkrete tiltak og råd som gjelder studenter og psykisk helse, med en pengesekk på 10 millioner kroner.

– Mange har sittet altfor mye alene på hybelen, fulgt digitale forelesninger og hatt lite sosial kontakt. Det er klart det tærer på. Jeg synes det er vondt å tenke på at vi ikke klarer å fange opp alle som kjenner litt ekstra på ensomheten, men håper at disse ekstra millionene kan brukes til å gjøre studenttilværelsen litt bedre for flere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Henrik Asheim: – Vil gjøre studenttilværelsen litt bedre for litt flere. ARKIVFOTO: Adrian Grinbakken

Ekspertgruppen består av representanter fra Universitets- og høyskolerådet, fagskolerådet, helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. I tillegg skal studentene selv og samskipnadsrådet være med i arbeidet. Utvalgets rapport kommer 23. november.

– Vi har hatt jevnlige møter med rektorat, studentrepresentanter og sektoren siden mars. Situasjonen er alvorlig og vi må innstille oss på å leve med strenge tiltak en god stund til. Derfor formaliserer vi nå dette samarbeidet ved å sette sammen ei gruppe som skal vurdere og foreslå tiltak raskt. Så får vi se hvordan vi best kan bruke de 10 millionene når rapporten kommer om to uker, sier Asheim.

– ­Ta vare på medstudenter

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, skal gi innspill til ekspertgruppen. Han mener bevilgningen fra regjeringen er et stort steg i riktig retning.

– ­Vi har sagt ganske lenge at vi trenger denne satsingen på studenters psykiske helse. Det har vi fått gjennomslag for nå.

Andreas Trohjell oppfordrer studenter til å ta vare på hverandre. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

Spesielt situasjonen for frivilligheten og studentorganisasjonene er prekær, mener han.

– ­Noe av det som opprettholder motivasjonen blant studenter er å kunne delta i studentorganisasjoner. Vi ser at de sliter nå, både fordi mange av disse organisasjonene er fysiske møteplasser, men også fordi engasjementet blant studenter minsker når det er så mange andre utfordringer.

Samtidig sier Trohjell at ikke alle tiltak trenger å koste penger.

– Mange tiltak handler om å ta vare på medstudenter. Det kan være å ta en prat med folk i de andre studentboligene, opprette studenttelefoner der man bare kan prate, eller sette seg ut og ta en kaffe. Disse tiltakene koster jo ikke 10 millioner.

Som en generell oppfordring sier Trohjell at det gjelder å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Studenter står i en veldig vanskelig situasjon akkurat nå. Så må vi bare gjøre det beste ut av det. Vi arbeider for å få til økonomiske støtteordninger, men utover det er oppfordringen å ta vare på hverandre. Vi skal gjennom det, og vi skal ut på den andre siden. Og det er viktig at alle blir med når vi kommer dit.

Kommentarer

kommentarer