Et gruppebilde skal representere alle innbyggerne i byen, og kunstneren er ikke i tvil om at studentene har en sentral plass.

Rådhuset i Bergen er i dag under rehabilitering, og i den forbindelse jobber kunstner Toril Johannessen med et helt spesielt kunststykke som skal pryde både inngangspartiet og et møterom i toppen av Bergens kanskje viktigste bygning.

Kunststykket skal være et gruppebilde som skal representere alle bergensere og andre som er glade i byen. Til nå har hun til sammen 700 bilder, men hun sikter mot minst 2000.

Kunstig intelligens i kunsten

Ved hjelp av et maskinlæringsprogram, som er en form for kunstig intelligens bildene skal prosesseres gjennom, blir ikke bildene av bergenserne seende akkurat slik ut som da de blir tatt. Maskinen kommer til å legge vekt på ulike ting ved utseende, men det kommer ikke til å bli helt likt.

MASSEPORTRETT. Kunstner Toril Johannessen samler Bergens ansikter til å pryde rådhusveggen.

I Stjernesalen på Kvarteret er det rigget opp med store lyskastere, flere kameraer og et hvitt lerret. I dag er det studentenes tur til å bli fotografert.

Johannessen dirigerer ivrige kunststudenter som hjelper henne med å sette opp til fotograferingen.

– Hvis jeg blir med og får bildet mitt tatt nå, ville jeg kjent meg selv igjen når stykket er ferdig?

– Det blir ikke likt det originale bildet, nei, forteller Johannessen.

–Men det er kanskje like greit, ikke alle vil ha ansiktet sitt fremhevet ved rådhuset.

Glade for at studentene blir representert

Jusstudenten Eirin Hernes og kunst- og håndverksstudenten Hedda Johnsen er blant de som kommer innom.

– Det er kult at studentene og studentmiljøet blir representert i kunsten som skal opp i rådhuset, sier Hernes.

Johnsen er enig med venninnen.

– Det er veldig bra at politikerne får et bilde på menneskene byen består av når de skal ta politiske avgjørelser som angår oss, istemmer hun.

BILDE PÅ BYEN. Eirin Hernes og Hedda Johnsen synes det er bra at politikerne får se hvem de tar avgjørelser på vegne av.

Johannessen har selv et nært forhold til byen. Hun studerte kunst ved kunsthøgskolen, og ble i Bergen i 14 år.

– Da jeg bodde her ble sagt med en ironisk undertone at ingen kan kalle seg en ekte bergenser før familien har bodd i byen i minst tre generasjoner.

Denne oppfatningen ønsker hun å utfordre.

– Studentene som har flyttet hit er også en stor del av byen. De bor her og stemmer her, så selvfølgelig må de også få være med på gruppebildet som skal representere Bergen, sier Johannessen.

