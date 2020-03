Et sjeldent solglimt kaster sin glans over Bergens folketomme gater. Det er tomt her nå – byens studenter er enten innendørs i karantene, har reist hjem til mor, eller…

– HEMSEDAAAAL!

Et plutselig utrop bryter stillheten. Dustvest følger lydene, og kommer over en gjeng på 10-15 personer, som virrer rundt en minibuss i en av byens mange bakgater.

Personene hoier, roper og danser mens de bærer på kasse etter kasse med utstyr som lastes inn i minibussen.

Én av pakkerne får øye på Dustvests journalist, og begynner umiddelbart å hysje på resten.

Vi nærmer oss noe forsiktig. Ansamlingen, som tidligere har klappet hverandre på ryggen, ridd på hverandres skuldre og gitt hverandre «high fives», står nå skolerette med nøyaktig én meters avstand.

– Journalist, ja? åpner personen som hysjet på resten, noe nervøst. Han kremter.

– Altså, det er ingenting å se her. Vi er bare en gjeng studievenner som tenkte å isolere oss, fordi folkehelse… smittevern… ansvarlighet… sånne ting, sier mannen og vifter usikkert med en pakke kondomer med jordbærsmak.

Ansvarlig ungdom

Mannen heter Jørgen Jäger Sjått, og virker å være en slags leder blant de nå så stumme studentene. Han får umiddelbart støtte fra andre i gruppen.

– Dette gjør vi for å ivareta vår egen og andres sikkerhet, istemmer kameraten Guttorm Paa Schauen og prøver å gjemme en kasse med urtesprit bak sin spinkle ramme.

Randi «Rai Rai» Randonee nikker ivrig, og kommenterer:

– Vi må alle gjøre vårt i denne vanskelige tiden, sier hun og gjør korsets tegn.

«Smittebremsedal»

Vennegjengen forteller at de var på vei til hytten til stefaren til Fredrik Fritidsbåt. De valgte å trosse myndighetenes befaling om å bli hjemme, da de følte dette ikke var et drastisk nok tiltak.

– Vi kunne like gjerne kalt det «Bremsedal». Fordi vi bremser smitte, skjønner du. Eller kanskje «Smittebremsedal», kommenterer Frida Forbruk-Slaan. Resten av gjengen humrer beundrende.

Dustvest har vært i kontakt med medisinstudent og studentpolitiker Petter Wiktig. Han reagerer på en måte som i medisinsk terminologi best kan beskrives som «rabiat».

– Og dere stoppet dem ikke!? Har de dratt!? Hrrrgraaaahhhh!

Spyttet fråder i Wiktigs munnviker. Hele kroppen vokser og blir grønn, idet et langt farligere virus tar over kontrollen. Med et voldsomt smell slår det som en gang var medisinstudenten hull i taket, og hopper av gårde etter karantenebryterne.

Skjebnen til de hyttefarende studentene kan vi foreløpig ikke røpe, etter pålegg fra Kjipos – etterretningstjenesten.

Det vi vet er koronaviruset er det minste av deres bekymringer.

