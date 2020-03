Alle konkurranser avlyses og en mulig verdensrekord må utsettes. Likevel er idretten en luksus for Jacob Florelius.

BI-studenten Jacob Florelius (21) satte uoffisiell verdensrekord i benkpress bare for noen uker siden. Den var han klar for å gjøre offisiell i det kommende VM i styrkeløft, som skulle arrangeres i juni. Sammen med andre mesterskap blir alt utsatt til høsten.

– Det er som et slag i trynet når målstreken blir revet bort, sier studenten.

Studvest møtte den 21 år gamle styrkeløfteren i februar, bare et par uker før han satte den uoffisielle verdensrekorden. Den gang løftet han 193 kilo i benkpress. Nå løfter han en halv kilo mer enn verdensrekorden, som ligger på 203,5 kilo.

I TOPPEN. BI-studenten Jacob Florelius lå an til å sette verdensrekord i sommer. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Det var en enorm følelse å kjenne at nå er den der, men jeg er ikke ferdig på 204 kilo. Jeg skal høyere enn det, lover Florelius.

Trener hjemme

I februar skrev Studvest om hvordan hverdagen til idrettsutøveren var. Da fortalte han at han trener opp mot 18 timer i uken på helsestudio, og spiser rundt 4000 kalorier om dagen av ikke-prosessert mat. Etter at helsemyndighetene gikk ut med at alle treningssentre måtte stenge har hverdagen til Florelius endret seg.

Så fort styrkeløfteren fikk høre at alle treningssentrene stenger, hoppet han på første fly til hjemkommunen Sandefjord, hvor foreldrene har en kjellergym hjemme.

I HARDTRENING. Her fra mens treningssentrene ennå var åpne. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Jeg er heldig som har muligheten til å kunne opprettholde treningen hjemme i kjelleren, sier Florelius, og fortsetter:

– Nå som jeg er hjemme hos foreldrene mine har jeg mer mat tilgjengelig, mer tid til å spise og har mulighet til å trene hele dagen.

Florelius forteller at han allerede har hatt oppkjøring i tre til fire måneder, og at det derfor er viktig å opprettholde gleden med treningen selv om det nesten er et halvt år til neste konkurranse.

– Idretten er en luksus

Selv om idrettsutøveren syntes det er kjedelig at både NM og VM er flyttet, så sørger han ikke over det.

– Idretten er en luksus, og alt det som foregår i verden i dag er mye viktigere.

Kommentarer

kommentarer