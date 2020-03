– Det er innført et portforbud her i Lima. Først var det fra 22.00 til 05.00. Nå er det fra 20.00 til 05.00. Den generelle friheten du har som borger, er tilsidesatt.

Martine Billing studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Nå skulle hun begynne på sitt andre utvekslingssemester ved La Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). Men på grunn av koronaviruset har studiestart blitt utsatt.

Billing forteller over Skype om hvordan gatebildet i Lima har endret seg drastisk på kort tid.

– Vanligvis er Lima blant de mest trafikkerte byene i verden. Nå er gatene nesten tomme.

Da Billing forsøkte å bevege seg ut, fikk hun et ublidt møte med militæret.

STUCK. Martine Billing tror ikke hun får reist hjem fra Peru med det første. FOTO: Privat

– For å bevege deg ute må du ha en spesialtillatelse som viser at du har tillatelse. Da jeg skulle på butikken i dag, ble jeg stoppet av militæret som ba om tillatelsen min. Tidligere trengte man ikke det for å dra på butikken, men det gjør man visst nå.

Opptøyer

Billing bor i et område i Lima der beboerne i stor grad respekterer portforbudet, og derfor holder seg unna konfrontasjoner med militæret. Hun sier at dette er fordi naboene hennes har råd til å holde seg inne under portforbudet.

– Men sånn er det ikke over alt. Jeg bor i grenseområdene mellom tre bydeler i Peru, og er ganske skjermet fra opptøyene.

– Opptøyene?

– Det er store forskjeller i Lima. Mange har rett og slett ikke råd til å bryte portforbudet. Det handler ikke om en mangel på respekt for forbudet, men heller at de er nødt til å trosse det om de vil skaffe mat på bordet.

STRENGT PORTFORBUD. Mellom 20.00 og 05.00 er dette den eneste utsikten Martine har tilgang til – portforbudet hindrer henne fra å gå ut. FOTO: Privat

– Når de som bryter portforbudet blir konfrontert, samler lokalmiljøet seg rundt hverandre, og da blir det gnisninger mellom dem og militæret, sier Billing.

– Det er tydelig at det er lite tillit mellom folk og militæret i Peru. Da oppstår slike situasjoner.

Uken alt endret seg

Da Verdens Helseorganisasjon (WHO) forrige uke erklærte at koronaviruset var blitt en pandemi, var mange land raskt ute med å innføre restriksjoner. I Peru ble det erklært krisetilstand. All fly- og båttransport ble stanset, privatbilisme ble forbudt, og portforbudet ble innført.

Billing opplevde at situasjonen eskalerte kraftig fra uken begynte, til den endte.

– Jeg har jo sommerferie nå, så på mandag bestemte jeg og noen venner oss for å reise til Nord-Peru for å surfe.

– Mens vi var der, begynte situasjonen å utvikle seg raskt. Vi bestilte billetter tilbake til Lima og reiste samme dag. Da vi kom fram, så jeg at både regjeringen og UiB hadde bedt utvekslingsstudenter om å reise hjem.

Da bestemte Billing seg for å bestille billetter tilbake til Norge med én gang. Samme kveld kom en uventet beskjed fra myndighetene.

– Den kvelden erklærte presidenten i Peru krisetilstand, og all flytrafikk ble kansellert. På mandag ble mye av flyreisen min kansellert, og da skjønte jeg at jeg ikke kom meg ut med det første.

Ikke redd, men varsom

Nå er Billing innstilt på å stå løpet ut i Lima. Der har hun nemlig et sikkerhetsnett.

HYBELEN I LIMA. Dette rommet må Martine Billing belage seg på å bli i fram til juni, med mindre forbudet mot flytrafikk oppheves. FOTO: Privat

– Jeg vil heller være i Lima, der jeg føler meg trygg, enn å sitte fast alene på en flyplass. Om noen i familien min hjemme i Norge blir syke, så merker jeg at jeg plutselig er ganske langt unna. Men det er lite å gjøre med situasjonen nå.

– Er du redd?

Billing tenker seg om et par sekunder før hun svarer.

– Jeg prøver å ikke tenke for mye over alt som kan virke skremmende. Jeg skiller meg ganske ut fra den gjennomsnittlige peruvianeren, så tanken på å trekke til meg oppmerksomhet og bli utsatt for vold har streifet meg.

Billing forteller at hun hele tiden prøver å forholde seg rolig. Hun sier at hun er i en trygg boble i Lima, og at hun har et sikkerhetsnett der.

– Og så er det viktig å understreke at jeg har det bra! Det er mellom 27 og 35 grader hver dag. Jeg får sitte i karantene i shorts, men dere i Norge må sitte i karantene i bukser.

