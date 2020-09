På torsdagens pressekonferanse med byrådet i Bergen kom det frem at smittesituasjonen fortsatt er svært alvorlig.

Drøye to dager etter «tidagersdugnaden» og stramme koronatiltak ble iverksatt i Bergen, ble det under torsdagens pressekonferansen meldt om 42 nye smittetilfeller i kommunen siste døgnet.

Det er for andre gang det høyeste tallet siden pandemien kom, noe som bekymrer byrådsleder Roger Valhammer.

– Jeg har forståelse for at tiltakene kan være vanskelige å overholde, men byen er avhengig av at befolkningen ser alvoret i situasjonen, sier han.

Men for studenter kan det se ut til at toppen er nådd.

– Vi ser på den andre siden at smittetallene blant studenter går ned. Det er betryggende, slår helsebyråd Beate Husa fast.

I dag, torsdag, kan BT melde om ett nytt smittetilfelle på NHH og HVL, og to nye smittetilfeller på UiB.

SKRYT. Helsebyråd Beate Husa brukte tid på å rose studentene.

Samtidig som byrådet er glade for den utviklingen, kan fortsatt mye smitte spores til utbruddet blant studenter.

– Så det er fremdeles en situasjon der studentutbruddet påvirker tallene feil vei, forklarer Husa.

Karantene-problematikk

– Her må jeg være klinkeklar: Alle som er i karantene, må forbli i karantene.

Det sier byrådsleder Valhammer, samtidig som han opplyser om at de er kjent med flere tilfeller der folk som testet positivt har brutt karanteneplikten.

Det er trolig på dette feltet studentene på sin side har gjort den gode innsatsen.

– Studentene er nok blant de flinkeste på smittevern akkurat nå, sier helsebyråd Husa, og utdyper:

– Når vi kontakter smitta studenter og nærkontakter sitter de stort sett allerede i karantene, og det virker som mange studenter har overholdt festkarantenen.

I tillegg har utdaningsinstitusjonene etter deres vurdering selv gjort gode tiltak.

– Det er god grunn til å anta at disse tingene samlet sett har bidratt til å redusere smittetallene blant studentene, er helsebyrådens inntrykk.

– Kan handle om liv og død

Byrådslederen understreket under pressekonferansen at det kan være straffbart å bryte karantenereglene, og at det kan politianmeldes.

Helsebyråd Husa var opptatt av at man likevel tar ansvar for å melde i fra om man har nærkontakter, selv om de har brutt karantenen.

– Det kan handle om liv og død for enkeltpersoner.

Tvilsomt flere studenttiltak

– Tallene akkurat nå er positive, dermed ser jeg det som mindre sannsynlig med spesifikke studenttiltak fremover, forteller Husa.

Hun understreker viktigheten av å følge de retningslinjene som er gitt, selv om studentene er flinke.

– Jeg tror studenter har blitt mer bevisste, spesielt etter alt fokuset som kom under fadderuken og utbruddet. Dette viser også den ferske undersøkelsen fra UiB og FHI om karantenereglene, forklarer helsebyråden.

Kommentarer

kommentarer