Studvest møter Noora Lindeflaten (19) i øverste etasje på Studentsenteret. Med trendy klær og en utpreget Stord-dialekt kommer hun mot oss med et stort smil. Om kun noen få uker får Lindeflaten vite om hun er videre i semifinale i skjønnhetskonkurransen Miss Norway 2020.

– Jeg syns det er skikkelig gøy at jeg er blitt deltaker i Miss Norway. Det er veldig viktig og ikke minst gøy å utfordre seg selv, sier studenten.

Lindeflaten forklarer at en stor del av deltakelsen i skjønnhetskonkurransen ikke egentlig handler om utseende.

– Du må vise at du har noen hjertesaker som du ønsker å snakke åpent om og kjempe for. Derfor ser jeg på deltakelsen min som veldig fin mulighet til å fortelle om ting jeg synes er viktig.

Har selv en psykisk lidelse

«Jeg ønsker at vi en dag skal kunne snakke om psykiske lidelser slik som fysiske, for dersom det er 450 millioner mennesker med forskjellige lidelser, hvorfor er ikke dette noe vi lærer om tidlig i skolen og av foreldrene våre?»

Teksten er tatt fra et blogginnlegg som Lindeflaten har skrevet på Miss Norway sine nettsider.

ÅPENHJERTIG. Lindeflaten har valgt å være åpen om egne psykiske utfordringer.

Lindeflaten forteller med en stødig og trygg stemme om hvorfor akkurat psykisk helse er noe hun ønsker å sette fokus på gjennom sin deltakelse.

– Jeg har bipolar lidelse, forteller hun.

HelseNorge.no beskriver bipolar lidelse som «en psykisk lidelse som gjør at humøret ditt og aktivitetsnivået ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever. Bipolar betyr «to poler», og disse to polene står for mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet)».

– For meg er det vel egentlig bare medisiner som virkelig hjelper. Men det å snakke med profesjonelle har også vært viktig for meg, forteller Lindeflaten.

Miss Norway-håpet

Til vanlig studerer Lindeflaten datateknologi ved Universitet i Bergen. 19-åringen har også en YouTube-kanal hun liker å holde på med. Selv om hun nå er deltager i Miss Norway er det ikke alltid dét som har vært drømmen.

Dette er Miss Norway



– Miss Norway (tidligere kalt Frøken Norge), ble arrangert av Dagbladet for første gang i 1950.



– De som melder seg på må være minst 18 år, og kan ikke være eldre enn 27. De kan heller ikke være, eller ha vært, gift.



– Vinneren av Miss Norway går videre til å representere Norge i Miss Universe.

– Det var egentlig bare helt tilfeldig at jeg meldte meg på. Jeg bare så en annonse på Facebook en dag og da tenkte jeg egentlig bare at dette er noe jeg burde prøve, ler hun.

Kort tid etter fikk hun vite at hun kom med i konkurransen.

Ønsker mer åpenhet

Lindeflaten er glad for at hun gjennom sin deltakelse har muligheten til å være åpen om psykisk lidelse.

– Jeg syns det er et veldig viktig tema å snakke åpent om, fordi det er så mange mennesker som sliter med ulike psykiske lidelser i samfunnet. Det er jo egentlig bare rart at det ikke blir snakket mer om. Lindeflaten er tydelig engasjert når hun forteller.

Lindeflaten prøver å være åpen om diagnosen sin når hun møter nye mennesker. Det har hun fått positiv respons på.

Det er jo egentlig bare rart at det ikke blir snakket mer om. Noora Lindeflaten

– Folk setter veldig stor pris på at jeg er åpen. Jeg tror at åpenhet om psykiske lidelser gjør at flere tør å stå fram med sine utfordringer. Jeg håper også at det fører til at flere ikke føler seg så ensomme hvis de sliter med noe, hvis de vet at det er andre der ute som har de samme utfordringene.

Etterlyser mer undervisning

Lindeflaten mener at undervisning om psykiske lidelser allerede på grunnskolen er for dårlig, og det er for lite kunnskap om ulike diagnoser. Hun mener mer kunnskap til elever i yngre alder kunne hatt en stor innvirkning.

MER UNDERVISNING. Noora tror mer undervisning i skolen om psykiske lidelser hadde vært positivt.

Hun virker mer oppgitt når hun forteller om den manglende undervisingen på psykiske lidelser på skolen

– Da jeg var 13 år og ble syk ante jeg ikke hva som skjedde, fordi jeg aldri hadde lært om det.

– Jeg tror det hadde vært veldig positivt med mer undervisning angående psykiske lidelser og mental helse generelt, sier Lindeflaten.

Drømmer for fremtiden

Lindeflaten har mange jern i ilden – både Miss Norway konkurransen hvor hun sprer åpenhet og kunnskap om psykiske lidelser, samt YouTube kanalen sin. Likevel er det noe ganske annet hun drømmer om å gjøre i fremtiden.

Hun forteller at kjæresten og kompisen har startet et firma som retter seg inn på markedsføring på sosiale medier.

– Jeg har lyst til å bruke det jeg lærer meg på studiet på å bygge opp firmaet. Jeg har ganske store drømmer, men jeg har også lyst til å bygge opp noe eget en dag og bli entreprenør, avslutter Lindeflaten selvsikkert.

Trenger du noen å snakke med? Hjelpetelefonen Mental helse – 116 123 Kirkens SOS – 22 40 00 40 Bipolarforeningen.no

Kommentarer

kommentarer