Lørdag møttes Bergen Studentvelforening for å fordele 5,6 millioner kroner til en rekke studentorganisasjoner. Studvest fulgte møtet live.

To organisasjoner som måtte føle på kuttekniven var studentavisen K7 Bulletin og Bergen Student-TV (BSTV). K7 Bulletin søkte om 130 000 kroner, men ble avspist med null, slik de også ble i fjor. Tanken er at de heller skal søke om penger fra Kulturstyret, som fikk tildelt 35 000 kroner mer enn i 2017.

«Vi mener K7 Bulletin er en god avis, men at avisen hører hjemme under Kulturstyret, og derfor øker vi også tildelingen dit.», heter det i begrunnelsen til budsjettet.

23 representanter fra studentvelforeningen skrev etter møtet under på et åpent brev til Kulturstyret der de oppfordrer dem til å gi minimum 120 000 kroner i støtte til K7 Bulletin.

– Vi er helt avhengige av en eller annen form for støtte. Om den kommer senere på året har det alvorlige konsekvenser for vår produksjon av avisen. Men om det ligger under Kulturstyret eller Bergen Studentvelforening er mindre viktig enn at vi får støtte, sier daglig leder i K7 Bulletin, Jarand Reiersen.

Vil at BSTV synliggjør seg

BSTV søkte om 294 015 kroner, men ble istedenfor tildelt 220 000 – et kutt på 46 000 fra budsjettet i fjor. På tampen av møtet kom et forslag som ikke ville like mye i BSTV, men det ble nedstemt til slutt. Det er noe ansvarlig redaktør i BSTV, Kaja Carlsen, tar tungt.

– Vi er utrolig skuffet. Vi følte at det snudde mot slutten og folk forstod nødvendigheten av disse pengene og konsekvensen av å kutte ytterligere tjue tusen. Det var rett og slett et slag i ballene at de valgte å vedta et forslag som var tjue tusen under innstillingen. Det er krisestemning i BSTV, sier hun.

Årsaken til kuttet begrunnes med et behov for å sende et tydelig signal om at man ønsker å se betydelige endringer i organisasjonen.

«Det forventes fra neste år at BSTV synliggjør seg selv overfor studenter på alle Bergens utdanningsinstitusjoner og evner å nå ut til studenten. Samtidig må organisasjonen vise en tydelig retning for videre synliggjøring og drift.», lyder det i begrunnelsen til forslaget som til slutt ble vedtatt.

Tar selvkritikk

BSTV mottok også krass kritikk fra flere representanter for hvordan de har underkommunisert behovet for mer penger i tiden før budsjettmøtet. Carlsen innrømmer at de ikke visste nok om hvordan systemet fungerte i forkant av møtet

– Det må vi bare ta kritikk på. Det har vært mangel på informasjon fra vår side, men styret føler ikke de har fått god nok info fra studentvelforeningen heller. Vi må sette oss mer inn i prosessen framover, sier redaktøren.

Konsekvensene i kuttet kan ifølge Carlsen gå utover promoteringsbudsjettet. Etter fjorårets budsjett ble de nødt til å kutte i blant annet tekniske reparasjoner. I denne omgang ønsker de ikke å kutte i lønnede verv, og har i sine statutter at det sosiale ikke skal kuttes i. Dermed er det synliggjøringen, som Velforeningen ville ha mer av, som får pengebegrensninger.

– Det går direkte utover det de ønsker mer av – igjen, sier Carlsen oppgitt.

Legger seg ikke opp i driften

Andreas Trohjell, som var den som la fram budsjettforslaget som ble stemt frem, tror det skal være mulig å kutte uten å la det går utover synligheten.

– Jeg har ikke tenkt til å legge meg opp i hvordan de gjør det. Spesielt ikke når de har såpass store poster på lønnede verv. Det ble det også kommentert i dag at det var de uinteresserte i å se på. Det burde de jo være når de fikk den fordelingen de gjorde, sier Trohjell.

Hele budsjettet er som følger (forårets tildeling står i parantes):

BSTV – 220 000 (266 000)

BISI – 233 000 (216 000)

BTSI – 178 000 (168 000)

BSI – 560 000 (598 000)

Jussformidlingen – 130 000 (125 000)

Kulturstyret – 1 760 000 (1 725 000)

K7 Bulletin – 0 (0)

NHHI – 470 000 (440 000)

STOFF – 200 000 (124 000)

Studentersamfunnet – 300 000 (250 000)

Studentradioen i Bergen – 725 000 (700 000)

Studvest – 750 000 (818 000)

Økonomiformidlingen – 89 000 (10 000)

