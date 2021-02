Mons Grimstad (22) skulle begynne på studier i Beijing i høst. At den planen gikk i vasken, er gjerne like så greit.

Nylig lanserte barndomskompisene Mons Grimstad (22) og Andreas Evensen Jørgensen (21) nettbutikken Eminus. Tenk vintage jakker, retro, håndmalt design – alt håndplukket, og alt på nett.

– Vi har begge vært veldig opptatt av mote og klær i lang tid. Andreas begynte å male litt på sine egne klær for et par år siden, forteller Grimstad.

Tanken på å gjøre butikk av det dukket ikke opp før de skulle rydde ut av boden til Jørgensens far.

HÅNDMALT. Kunststudenten Mons Grimstad maler på flere av plaggene i kolleksjonen for hånd.

– Han tilbydde oss alt som lå inni boden om vi ryddet ut av den. Lite visste vi at den var stappfull av fete klær fra 70-tallet, sier Grimstad.

Plutselig satt de der med et lager av brukte skatter. Da bestemte de seg for å lage business.

Beijing, Bergen

Den opprinnelige planen så ganske annerledes ut. Grimstad skulle til Beijing for å studere politikk, han hadde allerede fått studieplass på et internasjonalt universitet der.

Men så kom korona.

– Det ble litt for dårlig timing å skulle flytte til Kina idet pandemien brøt ut, ler han.

FÅ DEM TIL Å TRO PÅ DET. Det vanskeligste med prosjektet er å nå ut til folk, forteller Grimstad.

I stedet dro han til Bergen og begynte på en kunstutdanning på Kunstskolen i Bergen (KiB). Samtidig begynte han for alvor å planlegge Eminus-prosjektet sammen med Jørgensen.

– Jeg er er så glad for at jeg kan være i Bergen nå og drive med klær og kunst, i stedet for å sitte i grå Beijing og studere politikk, sier han om endringen i planene.

– Det vanskelige er å få folk til å tro på det

De har brukt rundt et år på å samle sammen kolleksjonen. Før korona brøt ut for fullt, reiste de flere ganger til Amsterdam og København for å finne de perfekte plaggene.

– Nå med korona har det blitt litt vanskeligere, men det finnes fortsatt en del muligheter i Oslo og Bergen, forteller Grimstad.

I leiligheten hans ligger stabel på stabel med klær. Moncler, Henry Loyd og Hugo Boss er bare noen av merkelappene som kommer til syne da han ivrig viser frem plaggene sine.

– Det er lett å finne klær du synes er kule. Det vanskelige er å få det ut og få folk til å tro på det, sier han.

Satse litt

– Folk her i Bergen er veldig positive til deg når du driver med noe eget, sier Grimstad.

KUNSTSTUDIER. Politikk i Beijing ble byttet ut med kunst i Bergen. En god deal, tror Grimstad.

Han har fått mye hjelp fra nye og gamle venner til å spre ordet og utvikle ideene sine. I tillegg har han investert.

Bildene til nettsiden alene kostet et sted mellom 15.000 og 20.000 kroner. Det tror han gir god avkastning nå.

– Det har vært store investeringer, men det har vært verdt det. Det ser mye mer proft ut enn om jeg og en kompis hadde dratt opp til Fløyen og tatt bilder i skogen, og jeg tror det har gjort at vi har solgt litt mer i løpet av den første uka, sier han.

Nå vil han bruke de neste årene på å satse fullt på Eminus.

– Det er litt skummelt, men man må jo. Jeg vil ikke bli gammel og angre på at jeg ikke ga drømmen en sjanse.

Og drømmen, det er å gjøre dette til en fulltidsjobb.

– Jeg trenger ikke bli millionær på dette. Om jeg kan stå opp hver dag og vite at det jeg skal gjøre er å designe klær og jobbe med nettsiden vår, er jeg fornøyd.

Har du fått med deg disse?

Kommentarer

kommentarer