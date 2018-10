– Når vi går rundt på huset ser vi etter tagging og klistremerker som kan indikere salg av narkotika, forteller Thorstein Matre Hanssen.

Han er leder av vaktstyret på Kvarteret og kan fortelle at det i løpet av 2018 er rapportert om 60 narkotikarelaterte hendelser på Kvarteret. I fem hendelser har det vært mistanke om omsetning av narkotika, i 24 tilfeller har rusa personer blitt bortvist, og i 31 tilfeller har det vært mistanke om narkotika-funn. 22 av de 60 hendelsene skjedde forrige helg, i forbindelse med et arrangement, ifølge Hanssen.

– En del tilfeller er vanskelig å oppdage. Ofte er det pulverrester vi finner, og da er det umulig å vite hva det er og hvor mye som er brukt, sier Hanssen.

Han forteller videre at han tror det er høye mørketall. Spesielt når det gjelder pillebruk da dette er vanskeligere å oppdage.

– Det er umulig for oss å finne rester etter piller, og inne på et fullt dansegulv er det ikke lett å se det heller, sier han.

27 prosent har prøvd narkotika

Ifølge Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018, har 27 prosent av studentene på landsbasis prøvd narkotika. 6,1 prosent av studentene i Bergen har brukt narkotiske stoffer fem ganger eller mer det siste året. Dette er en økning fra undersøkelsen i 2014.

Bente Liland fra Forebyggende avsnitt i Vest politidistrikt understreker at dette er en liten gruppe, og at de aller fleste avstår fra narkotika. Hun mener unge i dag som regel er skikkelige, og forteller at Norge fortsatt ligger på bunn i Europa når det gjelder unge som prøver narkotika.

– I visse settinger er det kanskje vanskelig og avstå, spesielt hvis «alle andre gjør det». Det er ikke slik at narkotika gjør deg til en bedre student, det er heller stikk motsatt. Jeg tror ikke det er noen som har ruset seg opp i karakter, sier Liland.

– Legaliseringsdebatten bidrar til ufarliggjøring

Liland mener debatten rundt legalisering og avkriminalisering av narkotika har ført til holdningsendringer blant unge.

I SHoT-undersøkelsen kommer det fram at en fjerdedel av studentene er for legalisering av cannabis.

– Mange unge kommer med argumenter for å legalisere noen typer narkotika, uten at de har fått med seg skadevirkningene. Hele debatten rundt det har nok vært med på å ufarliggjøre såkalte lettere rusmidler, forteller Liland.

Videre mener hun at holdningsarbeid er veldig viktig for å snu dette. Politiet jobber blant annet opp mot russen, for at de skal få sunne holdninger til narkotika som de kan ta med seg når de blir studenter.

– Vi jobber ikke opp mot studentene om akkurat dette, men vi har samarbeid med utdanningsinstitusjonene når det gjelder fadderuken. Dette er vi veldig fornøyd med, og det virker som om fadderne gjør en god jobb, sier Liland.

Bortvisninger er veldig vanlig

Fredrik Andersson har vært frivillig vakt på Kvarteret de siste tre årene. Han forteller at han har opplevd det meste.

– Som oftest finner vi noen som tar noe for eksempel på toalettet, eller noen som har noe på seg. Da er det standard praksis at vi viser dem ut, fordi vi ikke vil ha det på huset, sier han.

Når det gjelder disse personene som blir tatt med rusmidler, forteller Andersson at det er både studenter og andre.

– Det er alt fra folk som prøver narkotika for første gang, til rusmisbrukere, sier han.

I tillegg til de som blir tatt inne på Kvarteret, hender det at vaktene må vise bort folk i døren, enten fordi de er tydelig påvirket, eller fordi de har rusmidler på seg.

– Hvor ofte viser dere bort folk i døren på grunn av narkotika?

– Det varierer veldig ut ifra hvor erfaren vakten i døren er. Bortvisninger er veldig vanlig, derfor er det ikke alltid det blir skrevet ned, da køen gjerne er lang, og det blir glemt, forteller vaktleder Hanssen.

– Man ser egentlig ikke forskjell på hvilken type beruselse det er, om det er alkohol eller noe annet, er man for beruset kommer man ikke inn uansett, sier Andersson.

