Kranene er åpne igjen, og du vet hva det betyr: spiseplikt! Vi har vært innom barer rundt om i sentrum for å teste hva du er pålagt å kjøpe.

Mange barer i Bergen sentrum har måttet starte en midlertidig restaurantvirksomhet for å holde seg åpne. Spørsmålene rundt tilbud, kvalitet og pris bør helst besvares før en student velger å ta seg en tur på by’n. Vi har tatt på oss oppgaven å kartlegge spiseplikten (slik at du slipper).

Hectors Hybel

Pris: 20 kroner Tilbud: Tomatsuppe

Det er stille og rolig da vi ankommer Hectors Hybel en grå onsdags ettermiddag. Anmelderne er sultne og tørste, og ikke minst spente.

Alle bestiller en øl, og blir informert om at det er spiseplikt. Ølen blir plassert på bordet. Noen sekunder senere får alle servert hver sin kopp med varm tomatsuppe.

AJ: Kjempebillig, godt for studentlommeboka. I hvert fall sammenlignet med andre utesteder der du må bestille fra andre restauranter.

Markus: Det er en god løsning, for all del. Rett for alle parter.

Hermann: Og som student er man gjerne glad for at det ikke er mer avansert. Det er enkelt og greit.

Bendik: Du vet hva du får, raskt og billig.

AJ: Men mangler litt sånn …

Markus: Finesse.

Bendik: En X-faktor.

Studentsamfunnets kjære Hectors Hybel etterlater seg et godt inntrykk hos anmelderne. Til tross for et beskjedent tilbud er alle enig i at Hectors har funnet en god løsning. Det er ikke en stor matopplevelse, men man får unnagjort spiseplikten på en grei måte.

Dom: Billig og godt, men mangler X-faktor.

Stereo

Pris: 150 kroner Tilbud: Pizza (tre ulike typer)

Stereo er neste bar på listen, og de har valgt en helt annen løsning enn sine naboer.

Vi bestiller to pizzaer med henholdsvis chorizo og serrano og får tillatelse til å dele de to pizzaene på de fem anmelderne rundt bordet.

Markus: Du blir fort ferdig med pilsen før pizzaen kommer.

Pizzaen kommer på bordet og ser innbydende ut, om enn med litt vel mye ruccola på toppen.

Bendik: Prisen er ikke så altfor ille. Får man kanskje til og med mer for pengene her enn på Hectors? Du får mer mat her.

AJ: Dette er fint for både vennegjengen og date syns jeg.

Dette er samtlige anmeldere enige i.

Markus: Jeg ble liksom ikke altfor mett, så det er fortsatt plass til pils.

AJ: Men det er mer plass til øl når du har spist den lille koppen med tomatsuppe.

Vi forlater Stereo relativt godt fornøyde. Pizzaen får godkjent, og dette seiler opp som et godt alternativ hvis man ønsker noe helt annet enn det man får på Hectors. Matopplevelsen er større, men til gjengjeld må man grave litt dypere i lommeboken.

Dom: Dyrere, men mye for pengene.

Legal

Pris: 25 kroner Tilbud: Pølse i lompe (kjøtt og vegetar)

Legal er neste bar på listen og befinner seg like over gaten fra Stereo. Vi bestiller mat og drikke via QR-koden som ligger på bordet, og ventetiden er i gang. Markus og Hermann velger forøvrig å oppgradere til hver sin drink på siden.

Markus: Det tok sin tid det her. De lager vel ikke pølsen fra bunnen av?

Markus og Hermann har akkurat fullført drinken sin idet pølsene omsider kommer på bordet. De har valgt vegetarløsningen, mens AJ og Bendik tester kjøttpølsen. Alle pølsene blir servert med ketsjup, sennep og sprøstekt løk.

Hermann: Interessant smak. Den er ikke dårlig.

Bendik: Det smakte pølse.

AJ: Hadde dere tatt med en venn eller en date hit?

Hermann: Dette er ikke et date-måltid spør du meg, fordi det er lite raffinert og lite stil over det.

Markus: Det er nesten så jeg hadde tatt med en fiende hit. Helt på grensen mellom venn og fiende.

Hermann: Men det var en ålreit vegetarpølse.

Bendik: Pølse er jo en veldig god løsning på spiseplikt.

Anmelderne ender opp med litt delte meninger etter besøket hos Legal. Den lange ventetiden overskygger det som alt i alt må sies å være godkjente pølser, både vegetar og ikke-vegetar, til en overkommelig pris.

Dom: Ålreit, om enn litt uraffinert.

Fotballpuben

Pris: 49 kroner Tilbud: Sandwich

Vi ankommer kveldens siste utested: den legendariske Fotballpuben. Vi bestiller øl og sandwich og får begge deler servert lynraskt. Smørbrødet inneholder skinke og ost, syltet rødløk, salat og grønnsaker.

Hermann: Førsteinntrykket er at vi får lite for pengene i forhold til de andre. 25 kr hadde vært mer passende.

AJ: Den var ikke noe vond, men jeg merker at det ikke er det ferskeste på markedet.

Bendik: Man klarer jo å ete det, men det er fortsatt ganske tydelig det dårligste i dag.

AJ: Vi kan jo også notere at det blir igjen rester etter oss.

Markus: Ja, det er lenge siden jeg har spist en så daff brødskive.

Etter skuffelsen på Fotballpuben forsøker vi oss videre på Diskuterbar, og deretter Ad Fontes. På Diskuterbar er det fullt, og på Ad Fontes får vi bare kaffe. Det bikker mot kveld, vi er mette og gode alle mann, og vender vemodig nesen hjemover.

Dom: Daft, matsvinnpotensial.

Tomatsuppa går seirende ut

VINNER. Hector Hybels lure tomatsuppe i pappkopp vinner kveldens kåring.

Kveldens vinner blir Hectors! Juryens begrunnelse er at en kopp tomatsuppe er vennlig for både lommeboken, vennegjengen og et mulig stevnemøte. I tillegg er kombinasjonen øl og tomatsuppe overraskende god.

Nå kan du trygt bevege deg ut på byen for en pils, vel vitende om pliktmåltidet som venter deg.

Sugen på mer journalistikk? Få med deg disse sakene:

Kommentarer

kommentarer