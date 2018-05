Under dagens møte i Velferdstinget Vest (VT) ble Truls-Einar Johnsen valgt til ny leder. Han skal dermed bruke det neste året på å jobbe for studentenes velferd.

– Det viktigste for meg nå blir å bli kjent med den nye nestlederen og styret. I tillegg blir det viktig å planlegge slik at vi kommer godt i gang med arbeidet i august, sier Johnsen til Studvest.

Han har erfaring som studentrepresentant i både Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og Velferdstinget.

I sin tale til VT valgte han å trekke frem psykisk helse blant studenter som den viktigste saken det kommende året.

– Jeg tror tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som kommer til høsten, vil vise at det fremdeles er slik at mange studenter sliter psykisk. Da blir det viktig å utfordre politikerne på hva som bør gjøres i forbindelse med det, sier Johnsen.

Bare menn stilte

Det siste året har Mia Milde ledet VT. Denne gangen var det kun menn som stilte til begge lederposisjonene i arbeidsutvalget.

– Hva tenker du om kjønnsbalansen blant kandidatene til lederposisjonene denne gangen?

– Det er selvfølgelig ønskelig at flere kvinner stiller på slike verv, men historisk sett har det ikke vært et problem i VT. De siste årene har det vært god kjønnsbalanse i arbeidsutvalget, så jeg tror det er et unntak denne gangen. Samtidig er det jo ikke bra at bare menn stilte, svarer Johnsen.

– Gleder meg

Det ble også valgt ny nestleder på lørdagens møte. Johnsen får det neste året med seg Adrian Stinessen Haugen på laget. Han har erfaring fra frivillige verv og studentpolitikken ved Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Adrian og tror vi kan få til et godt samarbeid, sier Johnsen.

Videre forteller han at de begge karakteriserte seg som «rotete personer» i sine appeller.

– Men det skal ikke gå ut over arbeidet, legger han til med et smil.

Studvest mottar støtte fra Velferdstinget Vest.

