For andre år på rad arrangerer han og andre studenter russetreff for utviklingshemmede.

— Det er spennende å få opptre!

Det sier Martin Hop Andersen, som er kveldens DJ. Han forteller at han har valgt ut musikken til onsdagens arrangement. Da ble det arrangert alternativt russetreff for utviklingshemmede.

Nestleder i BTS Events, student ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og initiativtaker, Hakim Triki er Andersens støttekontakt. Da Andersen skulle være russ og det ikke var noe særlig tilbud som passet ham, ble ideen om russetreffet sådd.

Fjorårets arrangement på Ricks ble til på én måneds varsel og var i følge Triki en stor suksess. I år holdes arrangementet på studentbaren Kronbar.

— Jeg ble stoppet på gata flere ganger i ettertid av fornøyde foreldre som lurte på når dette ville bli arrangert igjen. Det viser at det er behov for inkluderende arrangementer som dette, sier han.

— Bedre enn andre russetreff

Inne på Kronbar sitter Anne Emilie Skage og Mathias Hjellestad og hører på musikken med et glass cola. De sier det beste er musikken og stemningen.

— Vi kjenner mange som er her fra før, og det er hyggelig at alle kan møtes, sier Hjellestad, og peker ut folk han kjenner. De er opptatt på dansegulvet, der DJ-en spiller sanger fra High School Musical og Camp Rock.

— Dette er bedre enn andre russetreff, det er litt roligere her, og man kan sitte og snakke sammen, legger Skage til.

Mener arrangementet er studierelevant

Arrangementet er åpent for alle over 18 år, slik at flest mulig kan få delta. Det er et samarbeid mellom BTS Events og BTS Bryr Seg, som er en veldedig organisasjon for høyskolestudentene.

Triki mener et slikt tiltak er viktig for å sikre at alle kan ta del i russefeiringen.

— Vi er i 2018, og en russefeiring som vi tar for gitt, er ikke tilrettelagt for en stor gruppe elever. Å sende et barn med Downs syndrom på Landstreffet i Stavanger er ikke et alternativ for de fleste foreldre, så vi ønsker at de heller kan komme hit, sier han.

Videre påpeker initiativtakeren at arrangementet også er studierelevant for mange av studentene på HVL.

— Vi har jo både sykepleiere, sosionomer og lærerstudenter med på laget, og det er viktig at disse får kompentanse på hvordan man skal forholde seg til utviklingshemmede, sier han.

Rullet med russen

Intervjuet stopper brått idet store deler av festdeltakerne kommer løpende forbi. To russebusser fra Fana har sagt seg villige til å komme for å dele ut russekort og vise frem bussene, og nå ruller de inn på plassen.

— Det var ikke et spørsmål en gang! Da vi fikk forespørsel om å komme, sa vi ja så fort vi kunne.

Det sier Sophie Thorsnes fra russebussen The Blitz Club 2018. Thomas Davidsen fra Space X 2018 er enig.

— Det er kjempeflott at noe sånt som dette blir organisert. Det har blitt en snakkis på skolen etter at vi sa ja til å delta, og alle har gledet seg veldig til å komme. Russetiden skal jo være for alle, sier han.

Davidsen får en god klem av Jelyn Spissøy Taule. Hun er ute på russekort-jakt.

— Dette arrangementet er kjempebra. Jeg vil komme igjen neste år også, sier hun.

Taule innrømmer at det aller beste er de gratis pølsene og den kule musikken. Hun forteller at hun kjenner mange av de som har møtt opp i dag, som gjør det ekstra kjekt.

Vil utvikle arrangementet

Triki håper arrangementet kan utvikle seg videre i de kommende årene, og avslører at planene er store.

— I år har vi jo satt en maksgrense på tre timer, men hvem vet hva som vil skje videre, sier han.

I det Studvests journalist forlater området, har deltakerne fått komme inn i russebussene for en omvisning og testing av musikkanlegget. Begge bussene rister frem og tilbake, og det ser ut til at kveldens arrangement vil bli husket like godt som noe landstreff i Stavanger.

