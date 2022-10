Torsdag 6. oktober legges statsbudsjettet for 2023 frem.

Der kommer det frem at regjeringen foreslår at studiestøtten får en ekstra justering på 1500 kroner i året, i tillegg til en prisjustering som følger den generelle prisveksten i samfunnet.

Dette er likevel ikke en reell økning ifølge postdoktor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Andreas Ørpetveit.

Studentleder Maika Marie Godal Dam reagerer også på at dette ikke styrker studenters kjøpekraft.

Regjeringen foreslår også å øke kostnadsrammen til bygging av studentboliger, gjøre det mer attraktivt å studere i Nord-Norge og vil innføre skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU og Sveits.

Nå reagerer også flere studentpolitikere på regjeringens forslag til tiltak for studentene.

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) svarer nederst i saken.

– Sårt og kjipt

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet bryter løftet de gikk til valg på, men det er for så vidt ikke noe nytt i det. Sist de satt i regjering gikk alle de rødgrønne partiene inn for elleve måneders utbetaling av studiestøtte, men det ble ikke innført.

Det sier Ane Breivik, Unge Venstre-leder og UiB-student i permisjon.

Løftet hun sikter til er økning av studiestøtten. Hun mener dette oppleves både sårt og kjipt for studentene som i utgangspunktet er en sårbar gruppe.

– For de som sliter med å betale regningene, hadde det hjulpet med litt drahjelp nå.

Aldri fornøyd i Senterungdommen

– Vi i Senterungdommen jobber alltid for at studentene skal komme bedre ut. Jeg merker meg spesielt i dette budsjettet at vi skal bygge flere studentboliger, som er et stort gjennomslag.

Det sier Torleik Svelle, leder for Senterungdommen, som er ungdomspartiet til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Det var så langt vi kom denne runden, sier han.

Han legger til at vi er i en situasjon med stor prisvekst, og derfor må gjøre det vi kan.

Torleik Svelle, leder i Senterungdommens sentralstyre. PRESSEFOTO: Senterpartiet

– Dessverre er vi nå i en situasjon med stor prisvekst, da må vi gjøre det vi kan. Vi har også prioritert andre viktige ting for studenter i år, som for eksempel en stor satsing på desentraliserte studier, sier han og legger til:

– Vi i senterungdommen er aldri fornøyd. Sånn er det å jobbe med politikk, vi jobber alltid løpende for at ting skal bedre. Så vi skal fortsette å jobbe på.

– Direkte flaut

Leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Simen Velle, mener økningen i studiestøtten er «direkte flaut» og et «hån mot norske studenter».

– Norske studenter går nok en knallhard vinter i møte, sier han.

Velle mener man skulle tro at regjeringen hadde handlingsrom til å holde det de lovte studentene, men at studentene ikke får et seriøst løft heller i år.

– Det er ikke snakk om en stor økning, og det løser på ingen måte studentenes økonomiske situasjon.

Rart å ikke ta seg råd til å øke støtten

– Jeg synes det er veldig rart at regjeringa har tatt seg råd til å beholde oljeskattepakker, men ikke til å øke studiestøtten, sier Tobias Stokkeland, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, og også UiB-student i permisjon.

Han synes også det er dumt at regjeringen foreslår å gjøre det dyrere for noen utenlandske studenter å studere i Norge.

Nasjonal talsperson for Grønn Ungdom Tobias Stokkeland. PRESSEFOTO: Grønn Ungdom

– Jeg er også litt redd for at den økonomiske situasjonen gjør at det blir vanskeligere å være student og få det livet til å gå opp. I verste fall betyr det at noen må droppe ut, fordi de ikke klarer å få endene til å møtes, sier Stokkeland.

Håper Ap endrer kurs

Fredrik Sørlie, sentralstyremedlem i AUF og ansvarlig for studentarbeidet, er glad for at regjeringen har presentert «et budsjett som tydelig prioriterer omfordeling og unge i en krevende, økonomisk tid.»

– Jeg er glad for at det prioriteres en ungdomsgaranti for oss unge, mer penger til psykisk helse, at regjeringen gir studentsamskipnadene 50 prosent mer per studentbolig og at det blir en ekstra økning i studiestøtte. Likevel står vi i AUF fast med at målet må være 1,5G i studiestøtte, sier han.

Fredrik Sørlie, studentansvarlig i AUF. PRESSEFOTO: AUF

Han sier at AUF jobber utrettelig for å øke studiestøtten, og for at gratisprinsippet skal bestå.

Han mener Arbeiderpartiet (Ap) burde stå fast på sin politikk på gratisprinsippet, og legger til:

– Økt studiestøtte er en sak som er viktig for oss, og noe vi hele tiden jobber med opp mot Ap. Jeg har troen på at dette er noe vi får gjennomslag for ved neste korsvei, landsmøtet i 2023, sier Sørlie.

– Skuffende for en venstreside-regjering

Leder i Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus, er heller ikke spesielt fornøyd med statsbudsjettet.

Hun peker på at det for eksempel ikke er store satsinger på studenters psykiske helse, og heller ikke en reell økning i studiestøtten.

Alberte Bekkhus, leder i Rød Ungdom. PRESSEFOTO: Rød Ungdom.

– Det er veldig skuffende for en regjering som sier de er på venstresiden. Samtidig sa Ola Borten Moe fra start av at han ikke vil prioritere å øke studiestøtten.

Bekkhus uttaler også at 3600 kroner i året «er ingenting».

– Dette er ikke en økning. Matprisene, boligprisene og strømprisene stiger. Det blir mye dyrere å leve og mer enn «300 kroner i måneden»-dyrere. Dette er helt uakseptabelt. Heltidsstudenten blir en fjern drøm, mener hun.

– Ikke akkurat en gavepakke

– Dette er ikke akkurat en gavepakke til studentene. Det er ikke nok i det hele tatt. Begge partiene sier at det skal være lik rett til utdanning i Norge, men vi ser at det ikke reflekteres i statsbudsjettet, sier Anette Arneberg.

Hun henviser til forslaget om at studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits skal begynne å betale en avgift for å studere i Norge.

Hun er 2. nestleder i Sosialistisk ungdom (SU) og har tidligere vært leder for Velferdstinget Vest.

– Det er moderpartiet deres som skal inn i forhandlinger med regjeringen nå. Hvilke forventninger har dere til det?

– Vi har klare forventninger om at studentene blir prioritert. SV har en ung velgermasse og har allerede gått hardt ut om studentenes situasjon, så nå forventer vi at de taler studentenes sak både når det gjelder økonomi og boliger.

Studentene er de store taperne

Studvest har vært i kontakt med leder av Unge Høyre, Ola Svenneby, som henviser til leder i Høyres Studenter, Erlend Eikeland Uthaug. Han mener at studentene nedprioriteres i det foreslåtte budsjettet.

– Regjeringen bryter med egen plattform og valgløfter. Det må være kjipt å stemme Arbeiderpartiet i den tro at de er det store studentpartiet, for så å heller få Ola Borten Moe, sier han.

Erlend Eikeland Uthaug, leder av Høyres Studenter. FOTO: Unge Høyre

Uthaug er tydelig skuffet, og mener at regjeringen bevilger altfor lite til studentene.

– Det å få 325 kroner ekstra i måneden hjelper ikke stort mot økte leiepriser, strømkrise og svekket kjøpekraft. Studentene blir med dette budsjettets store tapere.

Studvest har forsøkt å få en kommentar fra KrFU, men har ikke lykkes.

Senterpartiet: Vi må begrense pengebruken

Studvest har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som henviser videre til partigruppene på Stortinget. Stortingsrepresentantene og medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Maren Grøthen(Sp) og Elise Waagen (Ap), har skrevet følgende kommentarer til Studvest:

Maren Grøthe (Sp) peker på at verdenssituasjonen det siste året har forandret seg kraftig, og at vi ikke har sett en liknende prisvekst siden 1980-tallet.

– Det gjør at vi må styrke forsvaret betraktelig, samtidig som vi må begrense pengebruken for å sikre at vi ikke får høyere renter for folk enn nødvendig. En slik situasjon ville også rammet studentene hardt, og gjør at det er vanskelige prioriteringer i årets statsbudsjett, hvor vi både må kutte og ha færre satsinger enn vi opprinnelig ville ønsket.

På studentenes vegne er hun likevel glad for at de har funnet rom til å øke kostnadsrammen for studentboliger, som vil føre til at flere prosjekter kan bli realisert fremover.

– Vi vet at bolig er studentenes største utgift, så dette er også et viktig grep for å bedre studentenes økonomi, sier Grøthen.

Arbeiderpartiet: Vil gjennomgå studiestøtte-ordningen

– Vi vet at mange har det tøft om dagene. Studenter med dårlige økonomi rammes hardt av prisøkningene i samfunnet, skriver Elise Waagen (Ap).

– Dette er et skritt i riktig retning. Vi er i en krevende økonomisk situasjon. Jeg er glad for at vi har fått til noe for studenten, også tror jeg vi skal anerkjenne at mange har det tøft. Det var krevende å få til mer nå.

Hun skriver at de har som mål å gjennomgå ordningen for studiestøtte.

– Angående studieavgiften for studenter utenfor EØS så er dette et stramt budsjett med flere tøffe prioriteringer. Dette er av dem.

Ellers legger hun vekt på satsingen på studentboliger, og regjeringen foreslår derfor å øke kostnadsrammen.

– En rimelig plass å bo er viktig for å trygge studentene sin økonomi og da trenger vi å bygge flere studentboliger.

