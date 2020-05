Forrige uke ble det plassert et nytt avfallssystem på Fantoft, for at de som bor der skal få kildesortere blant annet plast.

ÅPNINGSDAG. Bildet er tatt på åpningsdagen til det nye avfallssystemet.

FOTO: Sammen

Dessverre tok det ikke lang tid før de nye avfallsdunkene hadde søppel strødd rundt seg.

Skuffede studenter

Studenten Kristina Igliukaitė forteller at hun og vennene hennes først ble glade da de hørte om det nye avfallssystemet, men hun forteller at de fort ble skuffet.

– Jeg tror en av grunnene til at søppelet blir liggende rundt som dette er at de som har laget det nye søppelsystemet har glemt at kollektivene har store søppelposer, forteller Igliukaitė.

LAGT UTENFOR. Søppel som ikke passer i de nye kontainerene blir bare lagt ved siden av.

FOTO: Privat/Jakub Łazarowicz

Igliukaitė legger til at hun tror at Sammen vil det beste for dem, men at dette er noe som må rettes opp i. Hun setter også pris på at søppelet har blitt ryddet igjen.

Hvem har skylda?

Det er splittede meninger blant beboere på Fantoft hvem som har skylda i alt søppelet.

I en Facebook-gruppe for beboerne på Fantoft er det noen som har lagt ut et bilde av søppelet forrige søndag med teksten:

– Really, is this how we want it to be? It is disgusting.

Innlegget har fått flere kommentarer fra beboere på Fantoft. Noen mener at dette er beboerne sin egen skyld, og at man må ta ansvar for eget søppel.

OPPGITT. Flere er oppgitte over hvordan folk håndterer søppelet. SKJERMDUMP: Studvest

Andre mener derimot at søppelet skyldes at kontainerne er for små. I kollektivene på Fantoft har man store søppelposer, og det er derfor ikke plass til posene i kontaineråpningene.

SMÅ LUKER. En av grunnene til søppelet kan være for små luker. SKJERMDUMP: Studvest

Sammen svarer

Sammen sier til Studvest at de fikk en litt dårlig start på det nye søppelanlegget. De begrunner de mindre lukene på kontainerne med at de må følge retningslinjer de har fått fra BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap). De legger også til at det er satt opp en større luke for søppelet til kollektivene.

Sammen forteller også at den nye løsningen vil spare miljøet for minst 150 lastebilturer i året fra Fantoft, fordi alt avfallet blir komprimert i det nye anlegget.

God kildesortering

BIR skriver til Studvest i en mail at anlegget er bygget med standard nedkast fra Strømberg Plast. Volumet er 35 liter for restavfall. Dette er standaren i BIRs renovasjonstekniske veileder.

35 liter utgjør cirka to vanlige handleposer. Volumbegrensningen skal bidra til å fremme god kildesortering ved at man sorterer ut gratisfraksjonene som glass-, metall- og plastemballasje, samt papp, papir og drikkekartong. I tillegg sikrer man at større gjenstander blir levert til gjenvinningstasjoner og sortert der.

Plastsortering

Tidligere har Studvest skrevet om søppelordningen på Fantoft, og hvordan man ikke har hatt muligheten til å kildesortere plast.

Sammen satte da opp sortering for plast, men så seg nødt til å fjerne dem igjen. De begrunnet dette med at plasten ikke ble sortert riktig, og de fikk derfor bøter av BIR.

Det nye avfallssystemet har også kontainere for sortering av plast.

Kommentarer

kommentarer