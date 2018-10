I Aulaen på Norges handelshøyskole (NHH) blir vi møtt av en dundrende bass. På scenen står en gruppe dansere iført matchende hettegensere. Det er dagen før premieren til Sportsrevyen, og øvingen er i full gang.

Revysjefen er imidlertid ikke å spotte.

– Han har blitt syk, men kommer nok litt senere, sier Anker Albert som er kultursjef for Bergen Challenge.

Rekordhøyt billettsalg

Albert forteller at dette er første gang den årlige revyen åpner opp for publikum utenom Bergen Challenge-deltakere og at de har solgt rekordmange billetter.

– Idrettemaet blir en rød tråd gjennom forestillingen. Jeg tror det kommer til å bli veldig gøy, sier han.

Planleggingen av revyen begynte for et halvt år siden og den siste tiden har vært preget av intens øving. Dette er dog første gang de 13 aktørene og storbandet øver sammen.

Bak keyboardet på scenen sitter Fridtjof Mo, leder av storbandet. Han forteller at bandmedlemmene har spilt mye sammen tidligere. Selv har han vært med på mange revyer de siste fire årene.

– Vi har øvd hver dag siden tirsdag, sier Mo.

– Tre dager, altså. Er det nok tid?

– Ja, det har pleid å holde. Noen av sangene vi skal spille har vi dessuten brukt i tidligere revyer, forteller han.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gjøre dette mens jeg studerer økonomi

Blant aktørene, som under forestillingen skal fremføre både sang- og dansenumre og humoristiske sketcher, er Marthe-Caroline Dahle og Inger-Andrea Østby.

Ingen av dem har gjort noe liknende tidligere, men Dahle forteller at hun også opptrådte i Sangria-revyen i forrige uke.

– Det er en spesiell høst med mange jubileum, så det er klart det blir litt travelt, sier hun og legger til:

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gjøre dette mens jeg studerer økonomi.

Ikke en tradisjonell revy

Etter en drøy halvtime dukker revysjefen, Sverre Skjauff, opp på settet.

– Vi går igjennom fra starten, sier han til aktørene som går tilbake på scenen.

Skjauff forteller at revyen i liten grad er tekstbasert og at de har valgt å fokusere mer på sang og dans.

– Vi bruker kjente og fengende melodier, og tekstene har vi skrevet i fellesskap, sier han.

– Hvorfor skal man komme og se på Sportrevyen?

– Fordi det blir et skikkelig show og noe annet enn andre revyer med klassisk sketch-opplegg, sier Skjauff og legger til at de ønsker å vise fram NHH-kulturen til de som kommer.

– Vi håper jo på en god forestilling, men det viktigste er at det er god stemning, sier bandleder Mo.

