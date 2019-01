Einar Wiig, universitetslektor ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), forteller at de nå har laget en plan for å sikre at de beste, det vil si de mest talentfulle, studentene velger å studere hos dem.

Tall fra KMD viser nemlig at det ved fjorårets opptak var flere studier som ikke ble fylt opp. Blant annet står 13 av plassene på masterstudiene i kunst og design tomme. Å kunne velge talenter fra øverste hylle KMD ser dermed ut til å vvære et stykke unna.

Wiig forteller at årsaken til at flere plasser står tomme ikke er at de mangler søkere, men at søkere som blir tilbudt plass takker nei.

– De beste søkerne får som regel flere tilbud. Dersom en søker ikke ønsker plassen den får tilbudt hos oss, er det vanskelig å etterfylle denne.

Et «kritisk punkt»

Wiig forteller at KMD framover skal jobbe for å promotere seg selv, slik at søkere som blir tilbudt plass ved neste opptak ikke takker nei.

– En del av handlingsplanen er å gjøre det enda tydeligere at KMD er et spennende sted å gå. Vi må bli flinkere til å presentere oss, og få fram kvalitetene, fasilitetene og kompetansen til de ansatte.

Handlingsplanen som Wiig omtaler, ble vedtatt av KMD den 13. desember 2018 og skal tas i bruk fram mot neste opptak.

I denne står det at flere av KMDs studieprogrammer hadde utfordringer med å oppfylle måltallene i 2018. Selv omtaler de dette som et «kritisk punkt», og at lave studenttall vil kunne få store økonomiske konsekvenser for KMD.

Bergen > London?

– Men kan dere måle dere med studiestedene i London, da?

– Det mener vi absolutt at vi kan. Vi har for eksempel flere lærere per student, og kan tilby tett og individualisert oppfølging. Dette er ikke alle som opplever på større institusjoner.

Wiig mener at flere som har studert ved KMD, gjør det bra etter studiet.

– Dette er et tegn på at studiet fungerer, slår han fast.

I handlingsplanen står det videre at KMD er i «sterk konkurranse med andre institusjoner om å rekruttere gode studenter, både nasjonalt og internasjonalt, og vi konkurrerer med institusjoner som bruker betydelige ressurser på å markedsføre sine studier».

En del av KMD sin nye slagplan er blant annet å gjøre fakultetet attraktivt gjennom aktiviteter, utvikle nettsidene og følge opp søkerne i etterkant av opptaksprosessen, forklarer Wiig.

