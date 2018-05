Bordeller og sjokoladefabrikker, pirater og gjenferd. Bergen by har sett det meste!

Bergen er en by full av historie. Som student er det lett å glemme at hus og gater man haster forbi på vei til forelesning har en historie som strekker seg mange hundre år tilbake i tid. For hvorfor heter det egentlig Dragefjellet? Hvem er gjenferdene som etter ryktene lurer i Muséhagen? Og hvorfor har Bergen brent ned så utrolig mange ganger?

Studvest har tatt seg en tur på arkivene, og rundt om i byen, for å bringe deg historien om områdene studentene i Bergen oppholder seg på, i og ved hver eneste dag. Vi fikk assistanse av hjelpsomme arkivarer ved Statsarkivet, Byarkivet og Universitetsbiblioteket ved UiB for å sette sammen denne interaktive byvandringen. Av kilder vi har brukt, var spesielt Byarkivets online leksikon, UiBs bildesamling og Histos sitt interaktive Bergenskart nyttige verktøy. Bli med på guidet tur inn i fortiden.

Kommentarer

kommentarer