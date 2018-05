Det var en målløs og lite underholdende første omgang da Brann møtte Sandefjord på bortebane søndag. Det var inntil student Peter Orry Larsen (29) ble byttet inn og scoret etter drøye fem minutter på banen.

Kampen endte 0-1 i Branns favør, og klubben holder fortsatt fempoengsluka ned til nummer to på tabellen: Rosenborg.

To dager senere møter vi Branns nummer syv i kantina på Høgskulen på Vestlandet (HVL) campus Bergen. Han sitter og jobber med pensum fra fysioterapi-studiet.

– Det er moro, men litt utfordrende å kombinere livet som fotballspiller og student. Det krever planlegging. Jeg rekker ikke alt av undervisning, men skolen legger til rette for at jeg skal få med meg så mye som mulig, forteller han.

Studiet som en trygghet

Til tross for både fotballkarriere og studier, er det en annen rolle som tar størst plass i hverdagen til Orry Larsen.

– Jeg har en datter på snart to år. Det er papparollen som tar mest tid.

29-åringen ble signert av Brann like før forrige sesong startet. I høst begynte han å studere fysioterapi på HVL, som ligger 100 meter unna treningsanlegget og Brann stadion.

Orry Larsen forteller at han alltid har vært interessert i fagområdet, og at hans mål er å kunne ha noe å falle tilbake på når fotballkarrieren er over.

– Studiet er en trygghet og selvfølgelig også veldig moro. Jeg har sett nok av tilfeller der fotballspillere ikke aner hva de skal gjøre med livene sine etter fotballkarrieren, sier han.

Fordeler på begge banehalvdeler

Småbarnsfaren forteller at fysioterapi ofte er sportsrelatert, noe han mener gjør at fotball-livsstilen kan være en fordel i studiet.

– Man får en del erfaring med skader når man har spilt fotball på et høyt nivå lenge. Vi som spillere jobber med fysioterapeuter hver dag i garderoben, så jeg får inn litt ekstra der.

– Hender det at du praktiserer på medspillere?

– Det hender jeg øver meg på dem. Det er en del småskader spillerne kjenner på, og når fysioene er lei kan jeg steppe inn, mest for moro, svarer 29-åringen.

På andre siden mener han studiet også er positivt for fotballkarrieren.

– Det fungerer som en avkobling fra fotballen. Idretten tar mye energi og tanker.

Prioriterer jobben

Orry Larsen sier at han ikke har tid til å delta i studentlivet i Bergen. Det er sjeldent at skole prioriteres foran jobben.

– Om fotballen skal nedprioriteres må det være på grunn av eksamen, sier han.

– Hva gjør du om Brann spiller kamp mot Rosenborg og du har eksamen på samme tid?

– Da blir det kamp, svarer Orry Larsen raskt før han fortsetter:

– Eksamener kan tas opp senere. Det kan ikke kamper.

En hektisk hverdag

Fotballspilleren, studenten og småbarnspappaen hevder nøkkelen til en så kompleks livsstil er god planlegging og en god samboer.

– Jeg våkner når yngstemann i familien våkner rundt kl.06.00. Så er det å få henne til barnehagen før jeg vanligvis skal på forelesning. Når den er over er det rett på trening. Etter trening drar jeg hjem og har litt familietid før jeg må legge min datter. Det er i tidsrommet mellom jeg har lagt henne og kl. 22.00, da jeg legger meg, at jeg får lest pensum.

Orry Larsen avkrefter likevel at det er problematisk å kombinere disse livsstilene.

– Jeg hadde eksamen før jul og det gikk bra. So far so good!

Peter Orry Larsen står med fire innhopp og to mål for Brann i Eliteserien denne sesongen.

