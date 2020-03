I år vil ikke studentene kunne se de ulike listene som stiller til Studentparlamentet og kandidatene til Universitetsstyret på Universitetet i Bergen (UiB) sine fakultet. På grunn av koronaviruset vil derfor hele valgkampen være digital.

– For studentene som skal stemme ved valget vil det ikke være noen store endringer rent praktisk ved stemmegivningen, men man vil nok merke mer trykk på nett da valgkampen må foregå der, sier Petter Morland, leder av Studentenes valgstyre ved UiB.

DIGITAL. Petter Morland, leder av Studentenes valgstyre ved UiB forteller at i år vil studentvalgkampen ved universitetet være digital. ARKIVFOTO: Kristin Eidsheim

Han kan fortelle at alle listene som stiller til Studentparlamentet og kadidatene til Universitetsstyret vil få tildelt hver sin dag der de vil få kontroll over Studentparlamentets Instagram-profil.

– Her kan de legge ut innlegg og bruke mystory-funksjonen, sier Morland.

Ettersom hele valgkampen vil bli lagt til sosiale medier i år er Morland spent på å se hva valgoppslutningen kommer til å bli.

– Det å ikke se kandidatene fysisk kan være med å trekke ned valgprosenten, men samtidig er alle på nett, så det kan hende vi når enda flere ved å legge valgkampen på nett i år, sier Morland.

Først ut

Grønn Liste var først ut til å benytte Studentparlamentets Instagram-profil til å vise hva de brenner for i denne valgkampen.

– Så vidt jeg vet er det ingen av oss som har erfaring med en «Instagram-takeover» fra tidligere , så det var nytt og litt uvant for oss alle. Man skal være ganske presis og kjapp, men det er positivt og veldig kjekt, sier førstekandidat og leder for Grønn Liste, Solveig Høegh-Krohn.

ERFARING. Leder for Grønn Liste, Høegh-Krohn forteller at de ikke har erfaring med valgkamp på Instagram. PRESSEFOTO: Jon Olav Hope

De hadde allerede noen tanker om hvordan det ville bli på forhånd, da de hadde tenkt å satse mer på nett i valgkampen, men de hadde ikke sett for seg at det skulle bli avgjørende for hele valgkampen.

– Det som går bort nå er jo å stå på stand. Vi hadde tenkt å stå på stand og servere mat og drikke i porselen servise for å tydeliggjøre at vi er opptatt av å redusere unødvendig bruk av engangsemballasje, sier Høegh-Krohn.

Hun forteller at det tidligere har vært lav oppslutning ved studentvalget, og er redd for at omleggingen av valget kan gjøre det vanskeligere når de ikke får møte dem.

– Vi må prøve å dele det som skjer i digitale kanaler. Det blir et eksperiment, og det kan jo hende det går andre veien også, at vi når ut til flere, sier Høegh-Krohn.

– Vi blir utfordret til å tenke annerledes

Gard Aasmund Skulstad Johanson som stiller til Universitetsstyret sammen med Cora Gabrielle Møller Jensen, mener det kan bli utfordrende å flytte hele valgkampen til nettet da han mener de kan miste kontaktpunktet med studentene, og debatten.

– At vi nå har blitt utfordret til å tenke annerledes har gjort at vi måtte endre litt på valgkamp-strategien, sier Skulstad Johanson.



Han mener på lik linje med Grønn Liste at det kan likevel hende at det er positivt for valgoppslutningen at valgkampen flyttes over til nett.

UTFORDRING. Gard Aasmund Skulstad Johanson mener det kan bli utfordrende å flytte hele valgkampen til nettet. ARKIVFOTO: Julie Helene Günther

De har allerede publisert et par videoer på Facebook, og han kan fortelle at det kommer flere. De har også andre planer, men det vil ikke Skulstad Johanson avsløre helt enda.

– Vi har fått tilbud om å ha en dag på Studentparlamentets Instagram-profil. Da skal vi få brukt den til å tydeliggjøre hva vi står for, sier han.

Kommentarer

kommentarer