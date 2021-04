Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

Flere studenter har vært i praksis selv om skoler og barnehager har hatt rødt nivå. Er det egentlig forsvarlig å sende studenter når smittetrykket er såpass høyt? Eller bør man bare bite i det sure eplet – erfaringen er uvurderlig, og vi kan kanskje ikke sette livet på vent på grunn av en pandemi? Vi tar diskusjonen.

Spiseplikten lever fortsatt. Hvis man vil nyte en kald øl denne helgen, må man få spise eller få servert mat ved siden av. Jentene tar en diskusjon på om det egentlig er nødvendig at man får servert én desiliter suppe ved siden av ølen for at myndighetene skal godkjenne det. Og hvorfor har vi egentlig spiseplikt?

Utstillingen a little larger than the entire universe viser fram masterprosjektene til kunststudentene på Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. Utstillingen åpnet 17. april og står til 9. mai i Bergen Kunsthall. Rafael har vært en tur og deler sine inntrykk av kunsten. AJ skjønner ikke helt greia med kunst, og Vilde og Emilie prøver å navigere seg rundt i kunstpraten tross lite erfaring.

Les om utstillingen: Hele universet og litt mer i én utstilling

God lytting, og god helg!

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

Kommentarer

kommentarer