Studentutvalget ved jussen sin kampanje skal blant annet senke terskelen for å invitere folk med på arrangementer.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 viser at én av tre studenter sliter med ensomhet. I undersøkelsen kommer det blant annet fram at studenter savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert. Dette ønsker studentutvalget ved Det juridisk fakultet, JSU Bergen, å gjøre noe med. Derfor skal de i høst lansere en ny kampanje med navn #inviterenekstra.

– Vi vil senke terskelen for å invitere folk med på sosiale arrangementer selv om man ikke kjenner dem, sier leder for JSU Bergen, Benedicte Røvik.

Fadderuken er en fin arena for studenter til å bli kjent med nye folk mener Røvik. Likevel så ser hun at det gjerne oppstår gjengdannelser etter fadderuken.

– Dersom man ikke har funnet sin «klikk» under fadderuken kan man fort havne litt utenfor, sier Røvik.

Hun håper at studenter nå vil utvide sin egen horisont og gå utenfor sine faste miljøer og gjenger når de skal være sosiale. Det kan i noen tilfeller, ifølge Røvik, være nok å spørre sidemannen i forelesning om å spise lunsj sammen eller om de vil være med å diskutere faget. Dette oppleves imidlertid vanskeligere for eldre studenter fordi det ofte er under det første semesteret de fleste er innstilt på å bli kjent med nye, mener hun.

– Folk tenker gjerne at alle andre har planer og at de ikke har tid eller interesse av å bli kjent med nye folk, men mange har faktisk verken planer eller noen å være sammen med til enhver tid, forteller Røvik.

Vil ha med hele Bergen

Målet med kampanjen er å gjøre studenter bevisste på å inkludere flere. Derfor ønsker JSU Bergen at flere studentorganisasjoner og institusjoner i Bergen er med å promotere kampanjen.

– Ensomhet og at folk føler seg utenfor forekommer ikke bare på jussen. Vi ønsker at denne kampanjen skal nå så bredt som mulig og at studenter i hele Bergen skal se og høre budskapet, sier Røvik.

Hun understreker at det ikke er en kampanje bare for dem som er ensomme eller et forsøk på å skaffe folk venner. Det å skape bedre sosiale miljøer generelt er viktig.

– Vi vil vise verdien av å stifte nye bekjentskaper uavhengig av om man har noen å være med eller ikke, forteller Røvik.

Nå har også Juristforeningen, Studentparlamentet ved UiB, Humanistisk Studentutvalg (HSU), Realistutvalget, Medisinsk studentutvalg, Kunstnerisk studentutvalg, Psykologisk Studentforening og studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV) sagt ja til å være med på kampanjen.

– Vi håper at enda flere potensielle samarbeidspartnere tar kontakt og vil være med på laget, sier Røvik.

Vinn-vinn for alle

Leder i studentutvalget ved SV forteller at SHOT-undersøkelsen helt klart viser at ensomhet er et stort problem blant studentene.

–Vi har dessverre ingen egne prosjekter knyttet til ensomhet på gang. Derfor er det veldig flott at noen andre setter i gang et slikt prosjekt og inviterer oss alle til å være med, skriver leder, Kim Tuv, i en e-post til Studvest.

Tuv synes det er en viktig kampanje ettersom det koster lite å invitere med en ekstra person, men det vil bety veldig mye for den personen som blir invitert.

– Å ha venner og føle man er en del av en vennegjeng på universitetet er helt grunnleggende for å trives som student, og studenter som trives fører til mer engasjerte og motiverte studenter, noe som igjen styrker både det faglige og sosiale på universitetet, forteller Tuv.

Røvik har allerede observert at jusstudenter inviterer sine medstudenter på vorspiel gjennom Facebook-grupper.

– Det varmer å se at folk prøver å inkludere hverandre. Nå håper vi enda flere vil gjøre det samme fremover, sier Røvik.

