Kvinner født i 1991 eller senere har siden 2016 hatt tilbud om gratis HPV-vaksine. I år gikk Norge imidlertid over til en ny HPV-vaksine fra en annen produsent.

Det førte til at en rekke kommuner plutselig satt inne med opp til hundrevis av fullt brukelige vaksiner som skulle gå i søpla. Agnes Giertsen, som underviser på sykepleierutdanningen på Høgskolen på Vestlandet (HVL), fikk nyss om dette og tipset noen av studentene sine.

Karen Lindseth, Andrea Høyvik og Elisabeth Liland har nemlig vært en del av et prosjekt om HPV-vaksinen som sykepleierutdanningen har drevet med siden 2016. Studvest omtalte tidligere i år studentene som arrangerte vaksinasjonsdag for unge kvinner.

Uten store forhåpninger sendte de, gjennom lektor Giertsen, en forespørsel til Bergen kommune om å få benytte disse dosene til å vaksinere kvinner i rusmiljøet gratis.

– Vi avklarte at hun tok seg av den delen, så laget vi prosjektplan, flyers, plakater, var i kontakt med mottak og oppfølgingssentrene, forklarer Liland.

Bergen kommune var positive, og da de fikk 150 doser ble det åtte uker lange prosjektet en stor suksess for studentene. Men det de hadde satt igang skulle få større ringvirkninger enn de noen gang hadde forestilt seg.

150 ble til over 18.000

Det hele holdt nesten på å rakne før alle dosene var gitt, for Folkehelseinstituttet (FHI) satte ned foten for det studentene hadde satt igang. De slo fast at alle vaksinene måtte kastes på grunn av en avtale med produsenten, og sa til NRK at bruken av Bergens vaksiner var ulovlig.

Flere kommuner ønsket imidlertid å gjøre det samme som studentene hadde fått til i Bergen. Etter stort press snudde FHI og gjorde attpåtil 18.000 doser de selv hadde liggende tilgjengelige.

– Vi er glade for at de ikke ble kastet. Hvorfor kaste de når de kan brukes?, sier Lindseth til nikk fra de to andre.

Dosene studentene ga til kvinnene i rusmiljøet ville gått ut på dato i oktober, mens FHIs lager går ut på dato i starten av 2019. Dersom det ikke hadde vært for studentprosjektet, ville disse dosene, til en verdi av minimum 21,6 millioner kroner, trolig blitt destruert uten å noen gang bli brukt.

– Vi kan ikke vite om noen andre hadde gravd det opp, men det tror jeg ikke. For dette haster, sier Giertsen og sikter til den korte holdbarheten.

Det var først da Studvest tok kontakt at de tidligere studentene selv forstod hvor stort prosjektet deres hadde vokst.

– Etter NRK-innslaget på Strax-huset (på en av vaksineringsdagene, journ.anm.) snakket vi om at dette var større enn vi noen gang hadde innbilt oss. At det har blitt så stort som dette, har jeg faktisk ikke tenkt på før nå, sier Lindseth.

– Jeg tror ikke vi skal ta på oss æren for alt, men at vi har hatt en finger med i spillet for at det har gått den veien som det har gått, det har vi, skyter Liland inn.

De tre studentene er også nøye med å dele æren med de tre andre på prosjektgruppen sin, og ikke minst lærer Agnes Giertsen.

– Vi hadde ikke klart det uten nettverkene til Agnes. Det var hun som satte vaksinene og har brukt av fritiden sin på dette, sier Høyvik.

Fortsetter der de forrige slapp

Giertsen forteller at når nye studenter begynner med prosjektoppgaver er tanken at de skal fortsette der den forrige gruppen slapp.

Denne høsten har grupper av sykepleierstudenter ved HVL blant annet vært ute på stands, lagd plakater, organisert vaksinasjonsdager for nye risiko- eller fokusgrupper. Menn som har sex med menn, innvandrerkvinner og sexarbeidere er eksempler på grupper som nå får gratis HPV-vaksiner takket være studentene før dem.

Giertsen forteller at dette viser at det å jobbe i prosjekt kan være givende, og at prosjekter på denne måten kan være eksempel til etterfølgelse for andre studier.

– Dette er en sånn suksesshistorie, og jeg opplever at studentene synes dette er fantastisk morsomt og kult å gjøre en forskjell. Det er ikke bare prosjektarbeid på papiret. Det er i virkeligheten, sier Giertsen.

