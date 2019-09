I år skal vi stemme i Bergen for første gang, og timingen kunne ikke vært bedre. Vi har vært engasjert for klima og miljø lenge, men aldri har så mye stått på spill.

Både medier og politikere har prøvd å gjøre dette valget til et bompengevalg. Det er et ganske smalt perspektiv. Årets valg står nemlig mellom oss som frykter konsekvensene av klimaendringene og som krever politisk handling nå, og dem som plasserer klimaet langt ned på lista over saker som skal prioriteres.

Allerede før vi ble født kom FNs første hovedrapport som beskrev sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren, drivhuseffekten som nå har resultert i det de fleste omtaler som klimakrisen.

Politikerne har hatt god tid til å løse klimakrisen. Hadde vi startet omstillingen mot et grønnere samfunn da vi første gang forsto alvoret av rovdriften på naturen, kunne vi vært i mål nå. Likevel har politikerne som kom før oss og som fortsatt sitter med makten i store deler av verden, valgt å utsette problemene.

Det er et generasjonssvik.

For det er vi som skal leve med denne kloden og klimakrisen. Vår generasjon er mer opptatt av klima og miljø enn de over 50. Det er ikke så rart, det er jo vår fremtid som står på spill.

Studenter utgjør omtrent 14 prosent av alle stemmeberettigede i Bergen kommune, men vi vet at omtrent halvparten av oss under 30 lar være å stemme. Skal vi sørge for at Bergen blir den beste byen for studenter, andre bergensere og for verden må vi stemme på partier som setter klima og miljø først.

Så ta deg tid til å stemme. Fremtiden vår står på spill.

