Studentersamfunnet i Bergen, som blant annet arrangerer debatter og diskusjoner myntet på studenter, brukte mer enn 120 000 kroner på flyreiser høstsemesteret 2018.

Flyreisene utgjorde 21 prosent av organisasjonens kostnader det semesteret.

Mer spesifikt gjelder regnskapsposten transportkostnader knyttet til innledere, altså inviterte deltakere på Samfunnets arrangementer. Transportutgiftene i Samfunnets regnskap for høsten 2018 ser slik ut:

Flykostnader: 121 149 kroner.

Togkostnader: 16 407 kroner.

Buss/taxikostnader: 6 351 kroner.

Totalt brukte organisasjonen 245 503 kroner på fly til innledere i 2018.

Budsjettet for flyreiser til innledere for høsten 2019 ligger på 100 000 kroner, slik det har vært budsjettert de to foregående semesterene.

– Hinsides høyt budsjett

Dette skaper reaksjoner. Studvest møter kontoransvarlig for Framtiden i våre hender (FIVH), Bergen studentlag, Sturle Sandvik, på Torgallmenningen i forbindelse med arrangementet «Klimabrølet».

– Det sier jo noe om hvilket standpunkt de har, når budsjettet er så hinsides høyt, sier Sandvik.

Han mener studentorganisasjonen ikke er streng nok i møte med sine gjester.

– Det er jo en enkelt å kreve at gjester skal ta tog hvis de skal delta på arrangementer. Ellers kunne man også benyttet teknologi i større grad, slik som videokonferanser. Man kan rett og slett kalle det pinlig å bruke såpass mye penger på flyreiser i 2019.

Tar til seg kritikken

– Jeg synes dette er viktig og god kritikk som vi tar til oss. Jeg vil understreke at vi er bevisste på dette, sier leder i Studentersamfunnet, Trym Stranda Eilertsen.

Han peker på retningslinjene som legges ved i alle invitasjoner til gjester:

«§ 1­1 Hovedprinsippet for reiser i forbindelse med våre arrangementer er at alle reiser skal være så billige og miljøvennlige som mulig. Buss og tog bør brukes istedenfor fly. Bybane, buss og tog skal brukes istedenfor taxi. Bruk av egen bil støttes ikke. Unntak kan gis ved avtale med Styret på forhånd.»

– Tidligere var vi ikke like gode på det, men vi har vært strenge med oss selv og oppdatert egne rutiner, sier Eilertsen.

Han påpeker at de arrangerer 60 samtaler i semesteret, og at det er begrenset hvor mange sammensetninger de kan ha med bare deltakere fra Bergen by.

BEVISST PROBLEMET. Leder for Studentersamfunnet i Bergen, Trym Stranda Eilertsen, sier at de tar til seg kritikken fra Sandvik, og at de har jobbet målrettet for å gjøre organisasjonen mer miljøvennlig.

– Vi ønsker å ha et best mulig kulturtilbud til studentene i Bergen. Da er det helt essensielt å hente inn folk fra hele Norge, sier Eilertsen.

Videre sier Eilertsen at konferansen de hadde med Edward Snowden på ble gjort på video, slik Sandvik oppfordrer til.

– Det fungerer bra på enmanns-samtaler, men dynamikken blir litt sær når det er en panelsamtale der flere snakker, forteller han.

Sende signaler oppover

Sandvik i Framtiden i våre hender mener at det er viktig også for studentorganisasjoner å kutte i utslippene der man kan.

– Studentersamfunnet er jo en forholdsvis stor organisasjon. Det gjelder å ha litt «bottom-up»-tankegang – at man starter i det små for å sende signaler oppover til regjeringen for å si at «slik vil vi bli styrt».

Eilertsen sier at Samfunnet også har vært opptatt av å være klimavennlige på andre områder. Lederen trekker fram organisasjonens fokus på å kutte i papirbruken.

– Innad har vi hatt en langtidsplan fra 2017 til 2019, der ett av de overordnede punktene er klima. Der ble det bestemt at vi skal redusere papirbruken.

Don’t hate the player, hate the game



For eksempel delte studentorganisasjonen ifølge Samfunnet-lederen ut såkalte «digitale flyers» på studenttorget i høst, og har jobbet internt for å gå over til et mer moderne system.

– Vi har fått kuttet ned i bruk av papir og gått over til et helhetlig digitalt system internt i organisasjonen, sier Eilertsen.

Peker på tilbudet

Selv om Studentersamfunnet alltid oppfordrer gjester til å velge miljøvennlig, forteller Eilertsen at de opplever innlederne som generelt lite villige til å ta tog, da de ønsker å komme seg kjapt frem og tilbake.

– Hvis vi skal ta noen fra Oslo til Bergen er det enten toget på natta eller en syv timer lang togtur dagen i forveien. Til sammenlikning er det 13 avganger med Norwegian og 17 med SAS. Fra Trondheim til Bergen er det opp mot 15 avganger med fly og to avreiser med tog som vil ta 15 timer.

– Jeg vil sitere rapperen Ice T: «don’t hate the player, hate the game», avslutter Samfunnet-lederen.

