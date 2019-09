Kommune- og fylkestingsvalget er 9.september, og de fleste er mest opptatt av hvilket parti de skal stemme på. Men for deg som student kan det være kryssene som blir avgjørende.

Du har sikkert sett det; hashtagger som «stem ungt» og «kryss en kvinne 2019» er ofte å se på sosiale medier. Med god grunn, personstemmer kan ha enormt mye å si. Ved forrige valg i Oslo ble nesten halvparten av Arbeiderpartiets bystyrerepresentanter valgt inn på grunn av personstemmer og slengere.

Ved fylkestingsvalg er det en sperregrense på åtte prosent, noe som gjør at kun et prosent av kandidatene blir valgt inn på grunn av personstemmer. Denne grensen eksisterer ikke ved kommunevalg, og personstemmene har dermed mye større utslag. En personstemme gir deg som velger innflytelse på hvilke kandidater som blir valgt inn fra de forskjellige partiene.

Dermed bør du tenke nøye gjennom hvilke politikere som skal representere deg som student i bystyret eller kommunestyret der du bor de neste fire årene. Mitt råd er at de beste til å representere studentene er studentene selv.

Studentpolitikk på kommunenivå handler nemlig ikke mest om ideologiske forskjeller, men økonomiske prioriteringer. Selv om noen partier er mer opptatt av studenter enn andre, handler det i stor grad om partiets representanter kjenner til utfordringene ved studenttilværelsen. Disse representantene bør du gi slengere, uavhengig av parti!

Det beste av alt er at du har så mange å velge mellom. Bare i Bergen er det studenter blant topp-fem kandidatene hos de fleste partiene. Du har Linn Kristin Engø fra Arbeiderpartiet, Martine Baarholm fra Fremskrittspartiet, Tobias Stransdskog fra Høyre, Andreas Madsen Berg fra Sosialistisk Venstreparti, Eline Aresdatter Haakestad fra Miljøpartiet De Grønne og Henrik Madsen fra Rødt, alle høyt opp på listen blant sine respektive partier.

Det gjør en genuin forskjell for Velferdstinget Vest sitt politiske arbeid å ha studenter i bystyret. Velferdstinget er studentene på Vestlandet sitt lokale lobby-organ, som jobber opp mot kommune- og fylkeskommune for å få gjennomslag for studentsaker. Dette kan være saker som helsestasjon, kollektivtilbud, studentboliger og psykisk helse.

Hadde det ikke vært for studentene i bystyret denne perioden, hadde ikke bystyret satt av 500 000 kroner til Sammen sitt psykolog-tilbud, 100 000 kroner til Kvarteret og vedtatt studentboliger på Brann stadion. Studentene i bystyret har dermed gjort en konkret forskjell for deg som student.

Så gjør de 38 000 studentene på Vestlandet en tjeneste for meg, og stem inn en student!

