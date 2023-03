Det at kjønnsleppene og underlivsbeinet til kvinner tidligere ble kalt både skamlepper og skambein, sier en god del om hvordan de kvinnelige kjønnsorganene ble sett på tidligere. Selv om navnene er endret, er det fortsatt klinikker som tilbyr underlivsoperasjoner basert på utseende.

Det viser at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder normalisering av kvinners underliv og det faktum at kvinner kommer i mange former og fasonger!

Vulva kalles de ytre kjønnsorganene og består av de indre og ytre kjønnsleppene, og en liten klitoris-tupp. Åpner vi kjønnsleppene opp, vil man også finne to hull – urinrørsåpningen og skjedeinngangen. Skjeden fører opp til de indre kjønnsorganene. Her er livmorshalsen (cervix), livmoren, eggstokker og eggledere.

Funksjonen til kjønnsleppene er både å fukte underlivet, i tillegg til å beskytte skjedeinngangen. Det er og viktig å huske på at kvinnens underliv er evolusjonsmessig laget for at det skal være mulig å føde barn ut gjennnom det, og det er derfor viktig at kjønnsleppene er løse og kan tøyes ut så de ikke revner under fødsel.

Det gamle danske ordet skam betydde «særlig kvinnelige kjønnsdeler», og ble satt foran kvinnelige kjønnsorganer. Det var skamlepper, skambein, skamsprekk (vulva) og skamhår (kjønnshår). Selv om flere av disse ordene er byttet ut, kan vi fortsatt finne skambein i moderne litteratur.

Det stopper ikke der, for frem til for bare noen år siden ble ordet pudendum brukt om kjønnsorganet vårt. Pudendum har derimot blitt feiltolket som et synonym på vulva og da passer det seg lite at ordet kommer fra «å pudere» som betyr å skamme seg. Selv om pudendum ikke lenger brukes, har nerven som gir følelse til klitoris fortsatt navnet «nervus pudendus».

Men selv om ordene er rettet opp, er synes på kvinners underliv og hva vi omtaler som kvinnehelse ikke helt skamfritt.

Influensere tilbyr deg oppstamming av vagina og hårfjerning. Det indikerer at sånn du ser ut nedentil ikke er bra nok. Porno fremstiller vagina som en hårløs strek med stramme kjønnslepper, og bidrar slik til usikkerhet og en følelse av at underlivet ditt skal se ut på en bestemt måte. Det stemmer ikke, for på samme måte som hver av oss har et ulik ansikt, er alle kjønnsorganer like unike.

Det er heller ikke lett å sette pris på sine flotte kjønnslepper i resten verden. Kvinnelig omskjæring, kalt kjønnslemlestelse, praktiseres fortsatt i flere land. I motsetning til omskjæringen av penis, som er lovlig i Norge hvis det gjøres av leger og innebærer å fjerne forhuden, har kjønnslemlestelse store helsekonsekvenser for dem som er utsatt.

Kjønnslemlestelse går ut på å fullstendig, eller delvis, fjerne vulva eller annen skade på ytre kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse. Kjønnslemelstelse er forbudt i Norge, men det er ikke forbudt å være omskjært, tvert imot er det mye hjelp å få. Det er like ulovlig å sende noen ut av landet for å bli kjønnslemlestet.

Det er ikke bare lett å skulle være stolt av leppene sine i et samfunn der vi fortsatt mangler kunnskap og helsetilbud. Kampen for kvinnehelse har fortsatt en vei å gå, både i Norge og i resten av verden. La leppene dine flagre akkurat slik de er – for det er nettopp en grunn til at dine lepper er slik de er!

Smask og dask,

Magnus & Marie

