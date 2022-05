– Vi avstår fra mye, så jeg merker at mye skjer med meg, forteller studenten Irma Eminovic (26). Hun er en av mange muslimske studenter som har feiret Ramadan den siste måneden.

– Ramadan er som et stort isfjell. Fasten er toppen av det. Men ramadan er så mye mer enn å avstå fra mat og drikke. Som det å komme nærmere Gud, gjøre gode gjerninger og skape fine vaner for resten av livet.

Det sier studenten Sondoss Ali Saied (20). Hun studerer ernæring på UiB.

1. mai er siste dag i den muslimske måneden ramadan. Da har mange muslimer fastet hver dag, fra soloppgang til solnedgang, siden 2. april, da ramadan begynte.

Studere uten mat og drikke

En kan kombinere fasting med eksamensforberedelser, lesing og innleveringer på ulike måter, ifølge Saied.

ENERGI. – Under fasten må en finne tidsrom der hodet fungerer og er åpent for skole, og studere da, sier Saied.

– En må studere i tidsrom der hodet fungerer og er åpent for skole. For meg er det som regel ved morgenmåltidet suhoor, når jeg har mat i magen. I syv åtte-tiden på kvelden har jeg null energi, forteller hun.

Under fastemåneden kjenner Saied og studenten Irma Eminovic (26) seg igjen i hverandre.

– Sondoss kan relatere til hvor hardt det er for meg å skrive oppgaver – og jeg til hvordan det er for henne når hun må på skolen, forteller Eminovic. Hun studerer HR og ledelse ved Høyskolen i Kristiania.

– Føler at jeg blir en annen

Eminovic opplever at hun blir en annen person under fastemåneden.

– Vi avstår fra mange ting, så jeg merker at mye skjer med meg. Jeg blir emosjonell, tenker mer enn vanlig og går inn i en boble. Jeg passer på hvordan jeg oppfører meg, hjelper andre og kommer inn i det spirituelle, forteller Eminovic.

For Saied er ramadan den beste måneden i året.

TAKKNEMLIG. – En viser medfølelse og setter større pris på ting gjennom fasten, forteller Saied.

– Det viktigste den gir meg er fellesskapet blant alle muslimer. Vi faster for å vise medfølelse for dem som ikke har det så bra, og blir mer takknemlige for det vi har. En lærer mye om tålmodighet og selvbeherskelse, sier Saied.

– Jeg kommer aldri til å glemme det

Særlig én kveld har vært minneverdig for Saied og Eminovic under ramadan.

– Jeg har dannet meg mange vennskap den siste måneden, og er utrolig takknemlig for det. Som da jeg inviterte en jentegjeng til kveldsmåltidet iftar. Jeg kommer aldri til å glemme auraen og atmosfæren i rommet, sier Eminovic.

– Det var stille bønn, og så spiste vi. Det var helt fantastisk – det var det beste måltidet jeg har vært på hjemme hos Irma. Vi hadde lysbånd, dekte på gulvet og satt på puter, forteller Saied.

Fastebrytingens fest i studentforening

I fjor feiret studentforeningen Muslimske Studenter i Bergen (MSiB) id al-fitr sammen, festen som markerer ramadans slutt. Både Saied og Eminovic er med i studentforeningen. Planen er at den feirer sammen i år også.

– Det blir sikkert masse god mat. I fjor hadde vi best kledd-kåring med premie, sier hun.

Studentforeningen har blant annet vært samlet til iftar, foredrag og quiz-kvelder den siste tiden.

FASTE. Studenten Irma Eminovic blir mer emosjonell, tenker mer og kommer inn i det spirituelle under fastemåneden.

– Og vi har hatt Instagram-takeovers hvor hver student har tatt oss med gjennom en dag i ramadan, både i Palestina, Oslo og Stavanger. Målet har vært å motivere, skape et fellesskap og lære av hverandre, sier Saeid.

Tettere vennskap gjennom ramadan

Saied forteller at hun og Eminovic styrker hverandre.

– Vi snakker om ting vi har vært gjennom og lært. Vi deler spørsmål, tanker og utfordringer med hverandre. Hvis vi har lest et vers i Koranen som treffer litt spesielt, diskuterer vi det, sier Saied.

Hun hjelper for eksempel Eminovic med å lese arabisk.

Begge har også en uformell rolle i Bergen Moské, hvor de inviterer jenter til iftar og overnattinger i gudshuset.

– Gjennom ramadan har vennskapet mellom meg og Irma blitt tettere, sier Saied.

