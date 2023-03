For første gang noen sinne arrangeres Europavox Campus, bandkonkurransen for studentband i Europa. Konkurransen skjer på Kronbar, studentbaren i til Høgskolen på Vestlandet (HVL) i Bergen.

Her skal Norges bidrag i Europavox kåres, og vinnerne får muligheten til å dra til Clermont-Ferrand i Frankrike og konkurrere mot andre europeiske studentband.

Første gang i Norge

Guro Bugge Stavik (21) har sammen med klassen sin og læreren, førsteamanuensis i musikk, Øystein Røsseland Kvinge, fått i oppgave å arrangere konkurransen. Hun studerer faglærer i musikk ved HVL.

– Hvordan er det å arrangere Europavox for første gang i Norge?

– Det er kjempegøy! Veldig kjekt å lære hvordan man arrangerer noe for studenter av studenter, forteller hun.

LÆRERIKT: Guro Bugge Stavik (21) har lært mye av å arrangere Europavox for studentbandene. FOTO: Frøya Lofthus

Europavox har foregått i Frankrike i flere år med et mål om å gi ferske artister mulighet til utvikle seg og reise rundt og spille i Europa.

– Tidligere har dette vært i form av festivaler, men i år er første gangen det arrangeres Campus Europavox for at studenter skal kunne spille sammen på tvers av landegrensene.

– Hvorfor er akkurat disse 5 bandene med i kveld?

– Det har vært en påmelding, der vi reklamerte med plakater og på stand. Til sammen syv band meldte seg på.

Kriteriet for påmelding var at minst halvparten av bandets medlemmer må være fra HVL og at bandet har minst tre egenkomponerte låter. En jury, bestående av nåværende og tidligere studenter ved HVL, valgte ut hvem som skulle få spille i kveld.

De påmeldte bandene har medlemmer fra både HVL, Universitetet i Bergen (UiB) og NLA Høgskolen.

Noe for enhver smak

I det første bandet går på scenen er Kronbar fullstappet av publikum, og alle stoler har blitt funnet frem fra under bord og kroker.

Med nesten 100 besøkende lover dette mot å bli en bra kveld både for publikum og bandene som konkurrerer.

Det første bandet på scenen er Hyerin. De skaper en drømmende jazzfølelse gjennom saxofon, trombone og trompet. Publikum tas rett ut av regnfulle Bergen og ned i en hipp jazzbar i New York.

Like etter kommer det strake motsatte med støyrock. Musikken spilles om kapp med det blinkende lyset og røykmaskinen, og det er vanskelig å ikke få med seg showet på scenen, til glede for headbangerne på første rad.

JAZZPOP: Hyerin lar deg drømme deg bort til New York. STØYROCK: Eat People bringer head bangerne frem til scenen.

Er dette det nye One Direction? Eller Harry Styles med band? Boybandet Sif bringer deilig indie-rock til Kronbar. Det flørtes både med publikum og mellom guttene på scenen, og det virker som publikum er solgt da de får til allsang på siste refrenget.

Idet det tredje bandet går på scenen har publikum blitt varme i trøya, og rockebandet får dem med på allsang fra første låt. Ikke la deg lure av det søte navnet, bandet bestående av menn med obligatorisk langt hår har vært på scenen før.

BOYBABD. Sif var ikke redde for å flørte med publikum. ALLSANG: Baby Heartless fikk med seg publikum fra første låt.

Det siste bandet for kvelden gir Avril Lavigne vibber. Det er en glad rocke-gjeng som står på scenen, og det er vanskelig å ikke bli smittet av humøret. Dette kunne gjort seg på MGP, for de presenterer å dra frem en solid gjeng til scenen.

GLAD ROCK: Humøret til Astroturf smittet over.

Etter at de fem bandene har opptrådt, er det opp til juryen å bedømme hvem av dem som skal til finalen i Frankrike. Mens vi venter i spenning, kåres Baby Heartless til publikumsfavoritt, hvor premier er å spille enda en konsert på Kronbar.

Og vinneren er…

Stemningen er til å ta og føle på når kveldens vinner kåres: Astroturf! En overlykkelig gjeng går opp på scenen. Etter de to siste låtene for kvelden får vi endelig tak i et av bandmedlemmene, vokalist Susanne Hemnes (25).

VINNERNE. Susanne Hemnes (26) skal videre til finale i Frankrike med bandet Astroturf.

– Hvordan føles det å vinne?

– Ubegripelig! Vi trodde ikke vi skulle vinne! Det var så mange gode konkurrenter, så vi bestemte oss egentlig bare for å gå opp på scenen og ha det gøy.

– Gleder dere dere til finale i Frankrike?

– Ja, herlighet! Sier ikke nei takk til en reise og et avbrekk fra studietilværelsen, sier hun og ler, og legger til at hun håper dette kan gi bandet den boosten de trenger.

Alle bandmedlemmene er nåværende eller tidligere studenter ved HVL, og vokalisten forteller at det blir et hektisk semester fremover med både band, soloprosjekt og studier.

Hemnes legger ikke skjul på forkjærligheten til studentpublikummet som har møtt opp og heiet dem frem i kveld:

– Studentene! Det var bare kjempebra! Folk kom frem til scenen og det var kjempegod stemning.

