Musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest går av stablene 9. til 11. september. Da skal 73 nye, håndplukkede artister foran både norsk og utenlandsk musikkbransje, samt hele Bergen. Det skjer gjennom konserter og konferanser på byens mange scener.

– Målet er å finne den neste Sigrid, eller den nye Boy Pablo. Etter at de spilte på Vill Vill Vest i henholdsvis 2016 og 2017, ble de nedringt av bransjen, sier Simen Korneliussen, daglig leder for den årlige festivalen.

MÅLET. Ifølge Simen Korneliussen leter Vill Vill Vest etter den neste Sigrid, eller Boy Pablo. Foto: Anna Jakobsen

Som Sigrid og Boy Pablo har lærerstudenten Anniken Phillips under artistnavnet NAADE en av sine første opptredener foran både publikum og talentspeidere under akkurat Vill Vill Vest. Fredag på Kvarteret spiller hun sin andre konsert noensinne.

SKREKKBLANDET FRYD. Snart er tiden inne for vise seg foran bransjen, på Kvarteret. Fra venstre: Emili Carin Rønning, Anniken Philipps (NAADE) og Malin Isabel Disco Guleng. Foto: Hans David Olaussen.

Flere i musikkbransjen har allerede fått øynene opp for den unge artisten. Etter at hun startet soloprosjektet NAADE i fjor høst har hun sluppet tre låter, to av dem ved hjelp av det studentdrevne plateselskapet Rosesmauet Kollektiv. NRK P3 Urørt har har også anbefalt to av dem.

– Det er en skrekkblandet fryd. Jeg gleder meg sykt mye og ser på det med stjerner i øynene, forteller NAADE.

Vill jakt

Vill Vill Vest skal ikke bare by på kos og avbrekk. Under festivalen er det nemlig en gjensidig jakt mellom artister og bransjefolk på forbindelser og avtaler med hverandre.

EN PLASS VED BORDET. Festivalen legger opp til nettverksbygging, ifølge Simen Korneliussen. Foto: Anna Jakobsen

– Det hadde vært kult å bli signert og booket til flere konserter. Og å få kontakt med andre musikkfolk og å samarbeide med dem, sier NAADE.

Korneliussen forteller at festivalen legger opp til nettverksbygging.

– Artistene skriver hvilke typer bransjefolk de vil ha kontakt med på en liste, som for eksempel en manager i England. Vi gir listen fra artistene til bransjefolkene, som så går på konserter til artistene de er interessert i.

Ny på nettverksbygging, vis nåde!

–Jeg har aldri drevet med nettverksbygging før, sier NAADE og ler før hun spør bassisten i bandet om hvordan en går fram.

– Det er lurt å vite hvem en vil snakke med på forhånd. Vær hyggelig. Ved å gjøre en god spillejobb har du gjort halvparten av jobben, svarer Malin Isabel Disco Guleng (21).

Guleng har invitert flere bransjefolk til NAADEs konsert, og har selv beina godt plantet i musikkbransjen. Ved siden av å være student og bassist er hun A&R, altså talentspeider, i plateselskapet Diamond Club. Hun er også frivillig i Hulen.

UTVALGT. Artisten NAADE og hennes band er en av de utvalgte til å spille på Vill Vill Vest. Foto: Hans David Olaussem.

Under festivalen skal Guleng også snakke om veier inn til musikkbransjen på en av Vill Vill Vests konferanser. Hun er glad for at unge artister får slippe til på scenen gjennom festivalen.

–Jeg tror det viser at veien til musikkbransjen ikke er så lang og skummel, sier Guleng.

Mens Guleng og NAADE drømmer om å jobbe innenfor musikklivet i framtiden, har gitaristen deres Emili Carin Rønning (22) en annen plan.

– Jeg skal bare ha det gøy på festivalen, og vil bli forsker, sier meteorologistudenten og smiler.

Studenter valgte artistene

Studentorganisasjonene Kvarteret, Hulen, Aktive Studenter Forening og Bergen Realistforening har vært med i rådet som valgte artistene og programmet for Vill Vill Vest, ifølge daglig leder Korneliussen.

HUNDREVIS AV SØKNADER. Martin Rokkones har vært med å velge hvilke artister som får spille på festivalen, som dens bookingansvarlige. Foto: Anna Jakobsen.

– Rådet har gjennomgått hundrevis av søknader i år. Blant musikerne som er valgt til å spille er det flere musikkstudenter fra både Trondheim, Oslo og Bergen, sier bookingansvarlig for Vill Vill Vest Martin Rokkones (24), som ellers studerer kunsthistorie.

Korneliussen er imponert over arbeidet fra de involverte studentorganisasjonene.

– De leverer som proffe. Hulen og Kvarteret kjenner til scenene sine, og er med å bestemme hvordan arrangementene utformes på dem. Og så stiller de opp med lydmenn og frivillige, forteller han.

Han sier at studenter forøvrig har vært viktige for gjennomføringen av festivalen.

ENDELIG KONSERTHØST. Rokkones og Korneliussen skryter over studentforeningers bidrag til festivalen. Foto: Anna Jakobsen.

– De utgjør en stor del av publikum, og mange av de frivillige. Det hadde vært mye vanskeligere å ha en sånn type festival om ikke Bergen hadde vært en studentby, sier Korneliussen.

Veien inn i musikkbransjen

Guleng, NAADE og Korneliussen har råd til studenter som vil inn i musikkbransjen.

– Bare hopp ut i det. Hvis du er et ja-menneske, møter du nye folk og får en inngang, råder NAADE.

– Det å omringe seg med musikkfolk gjør at en finner veier inn en ikke ellers hadde visst om, sier Guleng.

Korneliussen kan fortelle at de fleste som jobber i festivalen har vært frivillige på et tidspunkt. Han nevner også at som Vill Vill Vest, løfter organisasjoner AKKS, BRAK og Jungelen Ung fram unge artister i Bergen.

